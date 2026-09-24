Ca sĩ Tùng Dương: Có nhà, có xe chưa hẳn là sống một đời rực rỡ

Tùng Dương muốn giới trẻ có góc nhìn khác về thành công

Sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương đang trải qua một trong những giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp. Nam ca sĩ không chỉ mạnh dạn làm mới màu sắc âm nhạc khi chuyển từ những tác phẩm đương đại vốn được xem là kén người nghe sang các bản pop ballad giàu cảm xúc, mà còn liên tiếp ghi dấu ấn với những ca khúc mang chủ đề quê hương, đất nước như Một vòng Việt Nam hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Mỗi lần Tùng Dương cất giọng trên sân khấu với những ca khúc này, nam ca sĩ đều nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo khán giả, qua đó khẳng định sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của mình.

Tùng Dương ngày càng được yêu thích nhờ thể hiện các khúc nhạc trẻ Ảnh: NVCC

Tiếp nối hành trình ấy, thời gian qua, Tùng Dương cũng ra mắt MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?. Tên ca khúc cũng chính là câu hỏi mà nhiều người trẻ từng ít nhất một lần tự đặt ra cho chính mình giữa áp lực phải thành công và nổi bật. Chia sẻ về thông điệp của sản phẩm, Tùng Dương cho biết: "Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: "Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?". Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình".

Thông qua ca khúc mới, Tùng Dương mong muốn truyền cảm hứng đến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, về một cuộc sống có lý tưởng, khát vọng và biết cống hiến cho cộng đồng, thay vì chỉ chạy theo những giá trị vật chất. Bên cạnh đó, giọng ca Tái sinh thừa nhận mình đã từng trải qua không ít thử thách và chông gai trên hành trình nghệ thuật trước khi gặt hái được nhiều thành công. Sự bền bỉ theo đuổi cá tính âm nhạc, cùng tinh thần không ngừng đổi mới của Tùng Dương đã giúp anh bước vào giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp.