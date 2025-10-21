Cả thế giới đến Hà Nội kéo co trong Festival Thăng Long - Hà Nội

Festival Thăng Long - Hà Nội đã được Sở VH-TT Hà Nội xác nhận sẽ là hoạt động thường niên của thủ đô. Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 sẽ diễn trong 16 ngày (từ 1-16.11). Lễ khai mạc tổ chức tối 7.11 tại Hoàng thành Thăng Long, lễ bế mạc vào tối 16.11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện do UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, Sở VH-TT Hà Nội phối hợp chủ trì. Năm nay, Festival Thăng Long - Hà Nội có chủ đề "Di sản - Kết nối - Thời đại", cũng để khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm diễn ra Festival ẢNH: VMQTG

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết các hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội không chỉ có các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ từ nhiều nhà hát của Hà Nội mà còn có những điệu múa hát cổ, trò chơi dân gian lưu truyền qua nhiều thế hệ do chính các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian và người dân của nhiều vùng đất tái hiện. Khoảng 30 hoạt động sẽ được tổ chức tại nhiều không gian di sản và sáng tạo của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Hồ Gươm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội.

Với chủ đề Di sản - Kết nối - Thời đại, bà Mai cho biết, Festival Thăng Long - Hà Nội cũng dành thời lượng cho các chương trình nghệ thuật đương đại hấp dẫn, các chương trình tương tác trải nghiệm. Người tham dự cũng sẽ được trải nghiệm văn hóa trong các không gian kết nối văn hóa.

Bà Mai cũng cho biết Festival Thăng Long - Hà Nội là cách Hà Nội thể hiện trách nhiệm gìn giữ di sản nhưng không theo cách đóng khung bảo tồn mà lồng ghép linh hoạt luồng gió mới hiện đại, biến giá trị truyền thống thành cảm hứng cho văn hóa nghệ thuật du lịch, sản xuất, dịch vụ. "Điều đó cũng nằm trong lộ trình xây dựng Hà Nội thành trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, nơi di sản sống cùng thời đại, ở đó có những giá trị văn hóa cốt lõi giao thoa cùng nhịp sống hiện đại song hành và phát triển", bà Ánh Mai nói.

Lịch trình Festival Thăng Long - Hà Nội

Ông Phạm Hoàng Giang, đạo diễn của lễ hội cho biết đây là lễ hội có thời gian chuẩn bị rất lâu, khoảng 6 tháng. "Đó là thời gian kỷ lục để chuẩn bị…", ông Giang nói. Ông Giang cũng cho biết với Festival Thăng Long - Hà Nội, ông muốn Hà Nội có một "tên mới" là thành phố di sản. Điều này sẽ đến từ sự tiên phong đổi mới cho cách tổ chức lễ hội. Nếu như các lễ hội thường chỉ 2-3 ngày thì Hà Nội lần này có lễ hội kéo dài nửa tháng.

Ẩm thực Hà Nội sẽ được giới thiệu trong lễ hội ẢNH: BTC

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ 1-9.11 diễn ra chuỗi hoạt động Hội tụ di sản, trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của 3 kinh đô (Thăng Long - Huế - Hoa Lư) và các tỉnh Ga Lai, Lâm Đồng, Đắk Lăk. Từ 1-16.11, tại đây cũng có giới thiệu văn hóa ẩm thực Hương vị Hà Nội cùng các hoạt động thủ công - thiết kế sáng tạo tại Hồ Văn. Một số chương trình khác cũng diễn ra tại Văn Miếu gồm: trình diễn thời trang Áo dài trên con đường di sản (2.11), tọa đàm khoa học quốc tế Di sản giáo dục và văn hóa Đông Tây (3.11)…

Tại Bảo tàng Hà Nội, diễn ra trưng bày chuyên đề Những khám phá khảo cổ học từ di tích Vườn Chuối (2.11) và không gian Rối độc diễn – nơi nghệ thuật rối dân gian được làm mới qua trình diễn và trải nghiệm tương tác. Đặc biệt, là điểm nhấn chương trình nghệ thuật quốc tế Khoảnh khắc vĩnh cửu (8.11) với sự tham gia của nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Dominique Barthassat cùng các nhóm cộng đồng sáng tạo Hà Nội.

Thực hành kéo co ở Hàn Quốc, di sản phi vật thể đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam ẢNH: T.L CỦA TS LÊ THỊ MINH LÝ

Ban tổ chức cho biết một số điểm nhấn của Festival Thăng Long - Hà Nội là: lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2025 (7-9.11) tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm; lễ hội Múa rối Hà Nội mở rộng (15.11); tọa đàm "Bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật Rối trong cuộc sống đương đại" (10.11); vở diễn Kinh đô Thăng Long (10.11) tại Hoàng thành Thăng Long và chương trình Ngọc Sơn đêm huyền bí (8 và 16.11) tại Đền Ngọc Sơn.

Festival Thăng Long - Hà Nội cũng kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bên cạnh hội thảo quốc tế "Một thập kỷ bảo vệ và phát huy nghi lễ và trò chơi kéo co" (15.11), còn có giao lưu, trình diễn kéo co có sự tham gia của các đoàn quốc tế (Hàn Quốc và một số nước) và 10 cộng đồng thực hành di sản từ các tỉnh, thành trong nước (Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ và TP.Hà Nội).