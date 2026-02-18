Các công ty AI Trung Quốc đua nhau tặng lì xì dịp Tết Nguyên đán

Trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý toàn cầu sau cú bùng nổ DeepSeek, nhưng thị trường nội địa vẫn vô cùng quan trọng. Tết Nguyên đán 2026, các công ty AI đang chạy đua, tung ra "cơn mưa" Hongbao để quảng bá dịch vụ, thúc đẩy việc tải về các chatbot AI.

' Cơn sốt trà sữa' của Alibaba

Gã khổng lồ công nghệ Alibaba khởi đầu chiến dịch Hongbao bằng sự kiện tặng trà sữa miễn phí qua ứng dụng AI Qwen. Theo thông báo, chiến dịch lì xì đầu năm trị giá đến 3 tỉ nhân dân tệ (11.290 tỉ đồng). Chiến dịch này bắt đầu từ trước Tết Nguyên đán.

Mô hình AI Qwen vừa cập nhật tính năng "agentic" (tác vụ ủy thác), cho phép người dùng đặt đồ ăn hoặc mua vé tàu chỉ bằng vài câu lệnh đơn giản. Trong chiến dịch năm nay, người dùng chỉ cần tải ứng dụng Qwen và yêu cầu AI "Đặt cho tôi một ly trà sữa". Ứng dụng sẽ gửi về phiếu giảm giá 25 nhân dân tệ (94.000 đồng). Phiếu này cho phép người dùng mua trà sữa với giá 0,01 nhân dân tệ (37 đồng) tại 300.000 cửa hàng, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Chiến dịch lì xì trà sữa của Alibaba trong mùa Tết Nguyên đán 2026 đang gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nếu mời bạn bè cùng tham dự, cả hai sẽ cùng nhận được phiếu giảm giá. Mỗi người có thể mời tối đa 20 người, tổng cộng mùa tết năm nay, người dùng Qwen có thể nhận đến 525 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng) tiền "mua trà sữa".

Truyền thông Trung Quốc cho biết sự kiện của Alibaba đã khiến các cửa hàng trà sữa trên toàn quốc bị quá tải. Chỉ trong 5 giờ đầu, 5 triệu phiếu giảm giá đã được phát đi. Một số cửa hàng cho biết mỗi ngày họ nhận được hơn 1.000 đơn hàng, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. "Cơn sốt trà sữa" đã đưa Qwen lên vị trí dẫn đầu trong danh sách tải xuống miễn phí trên các cửa hàng ứng dụng của Trung Quốc.



Tencent mở chiến dịch lì xì 1 tỉ nhân dân tệ

Tencent, công ty điều hành ứng dụng nhắn tin lớn nhất Trung Quốc WeChat, cũng tuyên bố mở quỹ lì xì trị giá 1 tỉ nhân dân tệ (3.760 tỉ đồng) để quảng bá chatbot AI Yuanbao. Tencent đang tụt hậu so với DeepSeek và Alibaba trong lĩnh vực AI. Họ kỳ vọng chiến dịch Hongbao Tết Nguyên đán 2026 sẽ giúp lấy lại hào quang.

Hơn 10 năm trước, Tencent là công ty tiên phong trong lĩnh vực tặng lì xì trực tuyến. Gã khổng lồ công nghệ này đã phân phát 500 triệu nhân dân tệ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014 để kêu gọi người dùng liên kết ứng dụng nhắn tin WeChat với dịch vụ thanh toán WeChat Pay. Trong đêm giao thừa năm đó, Tencent đã xử lý hơn 1 tỉ giao dịch, thách thức vị thế thống trị của Alipay.

Tuy nhiên, AI khác thương mại điện tử, các chuyên gia cho rằng vẫn phải chờ sau Tết Nguyên đán mới biết liệu chương trình tặng quà lì xì có hiệu quả trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hay không.

Chatbot Yuanbao của Tencent từng dẫn đầu các ứng dụng AI miễn phí bằng cách tặng thưởng tiền mặt lên đến 10.000 nhân dân tệ (37,6 triệu đồng), vào đầu tháng này. Tuy nhiên, sau khi "chiến dịch trà sữa" của Alibaba được tung ra, hãng đã mất vị trí này trong vòng 3 ngày.

Để đối phó, Tencent đã chặn các liên kết mời tham gia AI Qwen qua WeChat, ngăn người dùng chia sẻ chiến dịch. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho biết họ phải gửi các liên kết này qua tin nhắn cho người thân.

Thời điểm vàng để phổ cập AI

Ngoài Alibaba và Tencent, Baidu dự định phân phát 500 triệu nhân dân tệ dưới dạng lì xì đến tháng 3 để quảng bá cho Wenxin AI. ByteDance, công ty hàng đầu về AI, không sử dụng tiền mặt để khuyến khích mà tập trung vào quảng cáo trong chương trình gala Tết Nguyên đán 2026. Đây là sự kiện nhận được nhiều quan tâm của người dân trong thời khắc chuyển giao năm mới. ByteDance cũng là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI cho sự kiện đặc biệt này.

Theo các chuyên gia, người dùng rất dễ chuyển đổi qua lại giữa các dịch vụ AI. Họ có thể đến vì bao lì xì rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Nếu thiếu tính cạnh tranh thực tế, những dịch vụ có giá trị, việc tiếp thị rầm rộ trong mùa tết có thể làm cạn kiệt nguồn vốn của công ty. Nhưng nếu làm tốt, Tết Nguyên đán là "cơ hội vàng" để phổ biến AI do thói quen tương tác kỹ thuật số của người dân.