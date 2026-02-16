Công ty mẹ TikTok muốn lặp lại kỳ tích AI DeepSeek trong mùa tết năm nay

ByteDance (công ty mẹ của TikTok) vừa cho ra mắt phiên bản Doubao 2.0. Đây là bản nâng cấp của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) được dùng nhiều nhất Trung Quốc, theo SCMP.



ByteDance muốn lặp lại kỳ tích DeepSeek

ByteDance là một trong số các công ty Trung Quốc đặt tham vọng tạo tiếng vang quốc tế bằng các mô hình AI. Hãng chọn Tết Nguyên đán là thời điểm ra mắt mô hình mới, khi hàng trăm triệu người Trung Quốc sum họp ở quê nhà.

Năm ngoái, DeepSeek gây tiếng vang lớn khi công bố mô hình ngôn ngữ lớn R1. Thành công của startup AI này đã định hình lại cuộc đua công nghệ Mỹ - Trung. Trong khi các gã khổng lồ công nghệ của phương Tây như Google, OpenAI cần nguồn lực khổng lồ để nghiên cứu, DeepSeek chỉ khởi đầu khiêm tốn từ một phòng thí nghiệm, dùng tiền cá nhân để phát triển.

Quảng cáo về dịch vụ đám mây và chatbot Doubao của ByteDance tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc trong mùa Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: AFP

Theo tuyên bố của ByteDance, Doubao 2.0 được định vị cho "kỷ nguyên của các tác nhân AI", nơi các mô hình trí tuệ nhân tạo thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong thế giới thực chứ không chỉ đơn thuần là trả lời câu hỏi.



Phiên bản nâng cao của Doubao 2.0 có khả năng suy luận phức tạp và thực thi tác vụ nhiều bước, tương đương với GPT 5.2 của OpenAI và Gemini 3 Pro của Google. Đồng thời, "các pháp sư Trung Hoa" cũng đã giảm đáng kể chi phí sử dụng, giúp người dùng dễ tiếp cận với công nghệ.

ByteDance cho biết: "Lợi thế về chi phí này sẽ trở nên quan trọng hơn nữa khi các tác vụ phức tạp trong thế giới thực liên quan đến suy luận quy mô lớn và tạo ra nhiều bước, tiêu tốn một lượng lớn token".

Sự trỗi dậy của AI Trung Quốc

Theo dữ liệu mới nhất từ nhà cung cấp thông tin QuestMobile, được công bố vào cuối tháng 12, Doubao dẫn đầu tất cả các ứng dụng chatbot AI tại Trung Quốc với 155 triệu người dùng hoạt động thường xuyên hằng tuần, DeepSeek đứng thứ hai với 81,6 triệu người dùng.

Video Brad Pitt và Tom Cruise "đánh nhau" được tạo bằng mô hình AI Seedance 2.0 của ByteDance



Trước Doubao 2.0, ByteDance đã tạo ra cú sốc lớn với mô hình video Seedance 2.0. Chỉ với vài video tạo bằng mô hình này, cả Hollywood đã rung chuyển. Trước đó, một video được đăng tải bởi Ruairi Robinson, người được đề cử giải Oscar năm 2002, về cảnh hai huyền thoại điện ảnh Brad Pitt và Tom Cruise "đánh nhau" trên sân thượng, đã gây xôn xao cả ngành điện ảnh.

Trước khả năng tạo hình đáng kinh ngạc của Seedance 2.0, Rhett Reese, nhà sản xuất của các bộ phim bom tấn như Deadpool và Zombieland, nhận định: "Tôi rất tiếc phải nói điều này. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc với chúng tôi rồi".

Reese cho rằng chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ có thể ngồi trước máy tính và tạo ra một bộ phim "không thể phân biệt được với những bộ phim Hollywood đang phát hành". Đạo diễn lừng danh Hollywood nói ông "lo sợ sẽ mất việc" khi các công cụ AI ngày càng mạnh và thâm nhập sâu vào lĩnh vực sáng tạo.

"Tôi thực sự choáng váng trước video 'Pitt và Cruise đánh nhau'. Nó quá chuyên nghiệp. Đó chính là lý do tại sao tôi lo sợ. Tôi có một dự báo buồn là Hollywood sắp sửa bị cách mạng hóa, thậm chí xóa sổ", Ruairi Robinson nói.

Điều đáng nói hơn cả là ByteDance phát hành sớm Doubao 2.0 trong mùa tết không chỉ nhằm lặp lại kỳ tích DeepSeek. Hãng đang chịu áp lực lớn hơn từ các đối thủ cạnh tranh trong nước. Điều này cho thấy kỷ nguyên AI của Trung Quốc đang trỗi dậy. Bắc Kinh không chỉ có DeepSeek, Doubao mà còn nhiều mô hình đáng gờm khác. Đầu tháng này, Alibaba tuyên bố sẽ chi 3 tỉ nhân dân tệ (400 triệu USD) cho chiến dịch thu hút thêm người dùng mô hình Qwen AI. Việc chi đậm của Alibaba đã giúp số người dùng hằng ngày của Qwen tăng vọt từ 7 triệu lên 58 triệu, chỉ kém Doubao 23 triệu người dùng, theo QuestMobile.