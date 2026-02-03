Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Các ông lớn AI Trung Quốc tặng tiền mặt, iPhone để lôi kéo người dùng

Kiến Văn
03/02/2026 18:23 GMT+7

Các ông lớn trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang triển khai các chiến dịch khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người dùng.

Chương trình khuyến mãi được các ông lớn như Alibaba, Tencent và Baidu đưa ra cho người dùng chatbot của họ trước khi ra mắt các mô hình AI mới vào cuối tháng này. Theo báo cáo từ TechXplore, Alibaba đã dành ngân sách lên tới 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng 430 triệu USD) để tặng tiền mặt cho người dùng ứng dụng AI Qwen. Chiến dịch này sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 6.2.

Các ông lớn AI Trung Quốc tặng tiền mặt, iPhone để lôi kéo người dùng - Ảnh 1.

Cuộc đua lôi kéo người dùng chatbot AI đang nóng lên tại Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Sau Alibaba, Tencent và Baidu cũng sẽ khởi động các chương trình tương tự. Cụ thể, Alibaba cam kết tặng 1 tỉ nhân dân tệ, với giải thưởng cao nhất lên tới 10.000 nhân dân tệ, trong khi Baidu sẽ trao tặng 500 triệu nhân dân tệ, không chỉ bằng tiền mặt mà còn thông qua các sản phẩm như iPhone và TV. Để nhận giải thưởng, người dùng Trung Quốc cần đăng ký và tương tác với các ứng dụng AI liên quan, như đặt câu hỏi phức tạp hay lên kế hoạch cho kỳ nghỉ.

Động lực nào khiến các công ty AI mạnh tay khuyến mãi

Mục tiêu rõ ràng của các công ty này là tăng cường số lượng người dùng hoạt động trước khi ra mắt các mô hình AI tiên tiến hơn. Tuy nhiên, động lực đằng sau khoản chi tiêu quảng cáo khổng lồ khoảng 4,5 tỉ nhân dân tệ còn nằm ở việc cạnh tranh với các ông lớn AI toàn cầu như Google và OpenAI. Alibaba đã tuyên bố rằng mô hình Qwen3-Max-Thinking của họ vượt trội hơn Gemini 3 của Google về khả năng suy luận.

Ngoài ra, các công ty Trung Quốc cũng đang nhắm đến cơ hội trở thành nhà cung cấp dịch vụ AI cho Apple tại khu vực. Do Apple không thể sử dụng Gemini để phát triển các tính năng AI tiên tiến như Siri mới tại Trung Quốc, họ cần tìm kiếm một nền tảng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của mình.

Vào tháng 2.2025, báo cáo từ Bloomberg cho biết Apple có thể sẽ sử dụng AI của Alibaba tại Trung Quốc, tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone vẫn chưa xác nhận thông tin này. Khi Apple hoàn tất việc lựa chọn nhà cung cấp cho các tính năng Apple Intelligence sắp tới, họ sẽ công bố thông tin này tới công chúng và các nhà đầu tư.

