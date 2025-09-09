Các cựu quan chức khai gì về việc 'ưu ái' cho Tập đoàn Thuận An?

Trong số các bị cáo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng 26 người khác bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Thâu tóm dự án nhờ quan hệ với lãnh đạo

Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng thừa nhận hầu hết cáo buộc của Viện kiểm sát. Theo đó, thông qua mối quan hệ với lãnh đạo T.Ư và các địa phương, sau khi biết thông tin các dự án, bị cáo Hưng chủ động liên hệ nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia thầu.

Tập đoàn Thuận An cùng các công ty liên danh sau đó sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án trong việc cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu ngay từ khi chưa phát hành, gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước…, nhờ vậy đã thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ở mỗi dự án, phía Tập đoàn Thuận An đều chi tiền bồi dưỡng cho lãnh đạo địa phương và cán bộ ban quản lý dự án, thông thường là 3% giá trị gói thầu. Về nguồn tiền, bị cáo Hưng khai một phần tập đoàn tự bỏ ra, một phần thu phí từ các nhà thầu phụ, phần khác thì gửi giá (chênh lệch đầu vào) từ các nhà cung cấp vật liệu.

Điển hình là dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang), do có mối quan hệ từ trước, bị cáo Hưng liên hệ với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khi ấy là ông Dương Văn Thái để nhờ cậy. Cuối tháng 12.2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà cựu Chủ tịch Quốc hội, bị cáo Phạm Thái Hà, cũng là chỗ quen biết của bị cáo Hưng, đã giới thiệu Tập đoàn Thuận An là "đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét". Có được những ưu ái này, Tập đoàn Thuận An và liên danh của mình dễ dàng trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỉ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cũng khai, sau khi "ôm" được dự án trên, phía doanh nghiệp đã "bồi dưỡng" 11 tỉ đồng cho cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo. Với số tiền này, cáo trạng cho thấy bị cáo Thạo đưa cho cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích 3 tỉ đồng, còn lại giữ để chi tiêu. Ngoài ra, bị cáo Hưng còn trực tiếp đưa cho bị cáo Pích 1 tỉ đồng, đưa cho bị cáo Hà 500 triệu đồng và 250 triệu đồng khác vào các dịp lễ, tết…

Các cựu quan chức khai gì ?

Tại bục khai báo, bị cáo Phạm Thái Hà cũng thừa nhận nội dung cáo trạng, đồng thời bày tỏ sự hối hận. Bị cáo cho hay đã viết một bản khai báo rất chi tiết gửi đến các cơ quan tố tụng. Bị cáo mong muốn tòa xem xét vai trò của mình trong vụ án để được hưởng khoan hồng, bởi lẽ với nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký, giúp việc cho lãnh đạo sẽ "có những rủi ro không thể lường trước được".

Về số tiền 750 triệu đồng nhận từ Thuận An, bị cáo Hà khai số tiền này nhận nhiều lần, trong nhiều năm. Lúc đầu, bị cáo chỉ nhận thức đây là tiền "anh em chơi với nhau nên Hưng cho". Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo biết là vi phạm nên đã phối hợp với gia đình nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra trước khi bị khởi tố.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích thì cho hay, tại một cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An, nói đây là doanh nghiệp có năng lực, sắp tới nếu về địa phương làm dự án thì xem xét tạo điều kiện. Do vậy, khi biết Thuận An muốn tham gia xây cầu Đồng Việt, bị cáo Pích đã chỉ đạo ban quản lý dự án tạo điều kiện nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Vẫn theo cựu Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang, xuyên suốt quá trình thực hiện dự án, bị cáo gặp bị cáo Nguyễn Duy Hưng một lần, "chỉ giao tiếp bình thường chứ không bàn bạc gì". Sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp tết 2023, bị cáo Pích được bị cáo Hưng biếu 1 tỉ đồng, và được bị cáo Thạo đưa 3 tỉ đồng. "Bị cáo nghĩ là tiền hoa hồng cảm ơn, Thạo không nói gì. Thời điểm đó, tỉnh rất nhiều dự án nên không biết thanh toán dự án nào", bị cáo Pích khai, và cho hay đến nay mới biết là tiền cảm ơn từ dự án cầu Đồng Việt, đã nộp lại toàn bộ.

Liên quan đến vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 5.2025, Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, cáo buộc ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và được bị cáo Hưng 2 lần đưa tiền tổng cộng 900 triệu đồng. Sau đó, Viện KSND tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ số tiền ông Thái nhận của bị cáo Hưng. Đến tháng 6, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với ông Thái. Vì thế, ông Thái chưa bị xét xử.