Các hãng ô tô Nhật Bản đẩy nhanh phát triển xe mới, cạnh tranh xe Trung Quốc

Quá trình phát triển ô tô ở Trung Quốc đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, để tạo sức hút với khách hàng, chỉ trong vòng sáu tháng, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tung ra thị trường hàng trăm mẫu xe mới. Trái lại, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vốn đã tạo dựng được tên tuổi như Toyota, Honda, Nissan… thường phải mất từ 4 - 5 năm để phát triển một mẫu xe mới.

Theo tính toán của các chuyên gia trong ngành, thời gian để các hãng xe Nhật Bản phát triển, sản xuất và tung ra thị trường một mẫu xe mới thường dài gấp hơn hai lần so với thời gian mà các hãng xe Trung Quốc cần (vốn chỉ chưa đến 2 năm).

Chỉ trong vòng sáu tháng, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tung ra thị trường hàng trăm mẫu xe mới Ảnh: BÁ HÙNG

Chính sự khác biệt này đặt trong bối cảnh cuộc đua điện hóa diễn ra rầm rộ, xu hướng thiết kế, công nghệ và đặc biệt thị hiếu khách hàng… không ngừng thay đổi đã góp phần hình thành lợi thế cho các hãng ô tô Trung Quốc. Thực tế diễn ra trên thị trường ô tô toàn cầu khoảng 2 - 3 năm trở lại đây cho thấy, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang phát triển nhanh và từng bước gia tăng thị phần trên thị trường ô tô toàn cầu.

Chính vì vậy, theo hãng tin Kyodo, một số nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang nỗ lực rút ngắn thời gian phát triển xe mới để cạnh tranh với xe Trung Quốc. Đơn cử như Nissan đang cố gắng rút ngắn thời gian phát triển thông qua chiến lược phát triển xe dựa trên dòng sản phẩm sử dụng chung nền tảng. Theo đó, Nissan sẽ thiết kế một nền tảng chung có thể được sử dụng cho nhiều mẫu xe cùng kích thước.

Nissan dự định rút ngắn thời gian phát triển một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) mới của hãng xuống còn ba năm và một tháng, dự kiến ra mắt tại Bắc Mỹ vào năm 2028. Bên cạnh đó, nền tảng của chiếc SUV này sẽ được sử dụng cho các mẫu xe khác, nhờ đó thời gian phát triển có thể giảm 40%, xuống còn khoảng hai năm rưỡi.

Nissan dự định rút ngắn thời gian phát triển một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) mới của hãng xuống còn ba năm và một tháng Ảnh: NISSAN

Chiến lược sản phẩm mới này sẽ chiếm 80% tổng doanh thu toàn cầu của Nissan và dự kiến sẽ giảm số lượng các loại phụ tùng thay thế lên đến 70%. "Đây là một cuộc cải cách nhằm giúp công ty có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường đồng thời cung cấp những chiếc xe chất lượng đúng thời hạn", ông Hidemi Sasaki, Phó Tổng Giám đốc bộ phận kế hoạch sản phẩm của Nissan chia sẻ.

Trong khi đó, Honda, cũng đang tìm cách phục hồi nhanh chóng sau khi ghi nhận khoản lỗ ròng đầu tiên trong lịch sử năm tài chính. Honda đã công bố phương pháp cắt giảm một nửa chi phí phát triển, thời gian và khối lượng công việc so với năm 2025. Hãng xe này cũng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ kỹ thuật số khác và việc phát triển sản phẩm mới. Sáng kiến mới này sẽ được áp dụng cho các mẫu xe được công ty bắt đầu phát triển vào năm 2028.

Toyota - nhà sản xuất ô tô đang dẫn đầu thế giới về doanh số, cũng đang nỗ lực giảm số lượng phụ tùng thay thế bằng cách tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của khách hàng. Việc giảm số lượng phụ tùng thay thế này dự kiến sẽ làm tăng năng suất và đẩy nhanh quá trình phát triển. Toyota đặt mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng không gian nhà máy lên 35%.

Các nhà sản xuất Nhật Bản đang điều chỉnh cách làm để thích ứng với môi trường cạnh tranh thay đổi nhanh Ảnh: BÁ HÙNG

Suzuki cũng có kế hoạch rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm xuống còn một nửa, dự kiến chỉ còn khoảng hai năm. Trong khi đó, Mitsubishi đặt mục tiêu rút ngắn 20% thời gian phát triển các mẫu ô tô mới, dự kiến còn 3 năm vào khoảng năm 2030.

Những mục tiêu mới của Nissan, Honda, Toyota, Suzuki và Mitsubishi… cho thấy các nhà sản xuất Nhật Bản đang điều chỉnh cách làm để thích ứng với môi trường cạnh tranh thay đổi nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này sẽ cần được kiểm chứng qua những mẫu xe thực tế trong các năm tới, đặc biệt từ giai đoạn 2028 trở đi.