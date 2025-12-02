Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Các hãng vũ khí 'hốt bạc' nhờ xung đột

Vi Trân
Vi Trân
02/12/2025 05:00 GMT+7

Báo cáo uy tín của SIPRI vừa được công bố cho thấy các hãng sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã đạt doanh thu cao kỷ lục trong năm 2024 nhờ các cuộc xung đột và căng thẳng.

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) ngày 1.12 công bố báo cáo cho thấy doanh thu của 100 nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới trong năm 2024 đạt mức cao kỷ lục là 679 tỉ USD, tăng 5,9% so với năm 2023, theo AFP.

Xung đột và căng thẳng

Báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu từ các cuộc xung đột tại Ukraine hay Gaza, và những căng thẳng khu vực, toàn cầu đã thúc đẩy mức tăng. Nhà nghiên cứu Jade Guiberteau Ricard thuộc chương trình chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí của SIPRI cho biết động lực chính cho tăng trưởng là khu vực châu Âu, khi nhiều nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời tìm cách mở rộng và hiện đại hóa quân đội giữa lo ngại về Nga.

- Ảnh 1.

Công nhân trong một nhà máy sản xuất đạn pháo 155mm tại bang Pennsylvania (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Có 26 công ty châu Âu trong tốp 100, đạt tổng doanh thu là 151 tỉ USD (tăng 13%). Nhà thầu Czechoslovak Group của CH Czech có mức tăng trưởng cao nhất trong tốp 100 khi đạt doanh thu 3,6 tỉ USD (tăng 193%). Công ty này hưởng lợi nhờ sáng kiến của chính phủ Czech kêu gọi mua đạn pháo hỗ trợ Ukraine.

Nga có 2 nhà sản xuất vũ khí trong tốp 100 là Rostec và Tập đoàn Đóng tàu thống nhất (USC). Bất chấp bị cấm vận dẫn đến thiếu hụt linh kiện, hai hãng này đạt doanh thu 31,2 tỉ USD (tăng 23%). Doanh thu của các hãng thầu Nga tăng nhờ nhu cầu nội địa tăng, bù đắp lại cho phần sụt giảm trong xuất khẩu.

Bộ trưởng Mỹ tố nhà thầu quân sự lừa quân đội

Bức tranh nhiều màu

Trong tốp 100, có tới 39 công ty của Mỹ với tổng doanh thu là 334 tỉ USD (tăng 3,8%), chiếm gần một nửa toàn cầu. Theo SIPRI, 5/6 công ty vũ khí có doanh thu lớn nhất là của Mỹ gồm Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics và Boeing. Hãng còn lại là BAE Systems (Anh), xếp thứ 4. Tuy nhiên, việc đội ngân sách và trì trệ đã gây ảnh hưởng nhiều chương trình vũ khí chủ chốt của Mỹ như tiêm kích F-35 và tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia.

Các hãng thầu châu Âu cũng gặp khó khăn trong việc tìm nguồn vật liệu để đáp ứng nhu cầu vũ khí tăng cao. Trước thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, các hãng như Airbus hay Safran (Pháp) nhập một nửa nguồn titan từ Nga và nay phải tìm nhà cung cấp mới. Quy định hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng của Trung Quốc cũng khiến các nhà thầu Thales (Pháp) và Rheinmetall (Đức) tái cấu trúc chuỗi cung ứng và cảnh báo chi phí gia tăng. Trong khi đó, các công ty Nga gặp khó trong việc tìm nguồn lao động có tay nghề để duy trì năng suất phục vụ chiến sự.

Chỉ có các công ty tại châu Á và châu Đại Dương là có doanh thu giảm, chủ yếu do sự sụt giảm của Trung Quốc. Theo báo cáo, tổng doanh thu năm ngoái của 23 công ty tại 2 vùng này đạt 130 tỉ USD (giảm 1,2%). Doanh thu của 8 nhà thầu quân sự Trung Quốc giảm 10% trong bối cảnh một loạt cáo buộc tham nhũng trong quá trình mua sắm dẫn đến nhiều hợp đồng lớn bị hoãn hoặc hủy.

Trái ngược với Trung Quốc, các hãng thầu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông đều có doanh thu tăng trong năm 2024. Trong đó, những phản đối về hành động của Israel tại Gaza được cho là không mấy ảnh hưởng đến sự quan tâm dành cho vũ khí mà nước này sản xuất. Ba công ty vũ khí Israel trong tốp 100 đạt doanh thu 16,2 tỉ USD trong năm 2024, tăng 16% và chiếm hơn một nửa khu vực Trung Đông. Các bên liên quan chưa bình luận về báo cáo của SIPRI.

Tin liên quan

Ông Trump cử người sang Nga thảo luận đề xuất chấm dứt xung đột Ukraine

Ông Trump cử người sang Nga thảo luận đề xuất chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ cử Đặc phái viên Steve Witkoff đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc phát triển các đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí xung đột UKRAINE gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận