Các hộ dân tại cư xá Thanh Đa bắt đầu di dời

Trong số 165 hộ dân tại cư xá Thanh Đa đồng ý di dời có 81 trường hợp tái định cư tại chỗ và nhận tiền là 84 trường hợp.

Theo phương án bồi thường đã được phê duyệt, đơn giá bồi thường là 52 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm hệ số K cho các tầng). Trong đó hệ số K tầng trệt là 1,29 lần, các tầng trên là 1,17 lần.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ thêm cho người dân một hộ 300 triệu đồng đối với tầng trệt và 200 triệu đồng với các tầng trên.

Đối với các hộ dân nhận nhà tái định cư tại chỗ, theo phương án sẽ nhận được căn hộ tại nơi ở mới với diện tích tương đương. Nếu nhận nhà diện tích lớn hơn, người dân phải trả thêm mỗi m2 là 16,8 triệu đồng (theo suất đầu tư), ngược lại nếu nhận nhà với diện tích nhỏ hơn, người dân sẽ được nhận thêm số tiền tương đương mỗi m2 là 16,8 triệu đồng.

Các hộ dân tại tám chung cư lô số, cư xá Thanh Đa bắt đầu di dời

ẢNH: T.N

Ngoài ra, người dân cũng được hỗ trợ tiền tạm cư trong lúc chờ nhận nhà, mỗi hộ được nhận 12 triệu đồng/tháng. Chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền tạm cư 12 tháng một lần (thời gian chi trả đến khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ chung cư).

Không chỉ vậy, Công ty Thanh Đa còn hỗ trợ thêm so với các khoản hỗ trợ được quy định trong phương án bồi thường đã được duyệt với phần diện tích ngoài diện tích ghi trong sổ hồng (không bao gồm phần diện tích lấn chiếm, cơi nới).

Mức hỗ trợ được nhận bằng diện tích, nhân đơn giá, nhân ba lần đơn giá xây dựng. Đơn giá hỗ trợ đối với căn hộ tầng 2 trở lên là 3.815 ngàn đồng/m2, đơn giá hỗ trợ đối với căn hộ tầng trệt là 5.563 ngàn đồng/m2.

Công ty Thanh Đa cũng hỗ trợ thêm so với các khoản hỗ trợ được quy định trong phương án đã được phê duyệt đối với người có công với cách mạng là 20 triệu đồng/hộ; thân nhân của chủ sở hữu là người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ là 20 triệu đồng/hộ; người khuyết tật là 30 triệu đồng/hộ. Trong khi đó, đối với hộ cận nghèo và hộ khó khăn (theo danh sách của UBND phường) là 30 triệu đồng/hộ.

Nhiều hộ dân cho biết họ đã mong đợi dự án sớm triển khai để ổn định cuộc sống ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo quy hoạch hai tòa nhà tái định cư tại chỗ được xây dựng trên hai block đã di dời giải tỏa trước đây là lô số 4 và lô số 6 gồm 1.750 căn hộ, dự kiến sẽ được xây dựng trong 3 năm. Trong đó về thiết kế, cảnh quan, tiện ích sẽ được xây dựng tương đồng với nhà ở thương mại.

Các hộ dân được tư vấn về chính sách bồi thường, tái định cư ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Trần Quốc Vang, Phó tổng giám đốc Công ty Thanh Đa cho hay, đến nay sau hàng chục năm triển khai, chủ đầu tư đã bỏ vào dự án gần 700 tỉ đồng, chưa kể phần duy trì bộ máy. Điều này thể hiện sự quyết tâm của chủ đầu tư khi thực hiện dự án này.

Sở dĩ dự án chậm triển khai do vướng mắc các quy định của pháp luật nên mãi đến khi luật Nhà ở 2024 có hiệu lực dự án mới được gỡ vướng. Đến tháng 6.2025 cơ quan chức năng phê duyệt phương án bồi thường. Sau đó, chủ đầu tư mới tiến hành tiếp xúc và thương lượng bồi thường với người dân.

Chủ đầu tư mong muốn cư dân trên cơ sở thấu hiểu, đồng thuận với phương án bồi thường đã được phê duyệt để nhanh chóng hoàn thành công tác bồi thường, từ đó có cơ sở triển khai dự án theo đúng chủ trương chung của UBND TP.HCM.