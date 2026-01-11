Các lớp học nấu món tết đắt sô, học viên đứng kín chỗ

Chị em hào hứng học làm bếp

Trong một buổi chiều tại phòng học số 3, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, không khí trong bếp nóng hầm hập. Quẩn quanh phòng là hương thơm của thịt, gia vị… khiến ai nấy đều xuýt xoa, nhưng không dám lơ là vì sợ bỏ lỡ kiến thức. Người hí hoáy ghi chép công thức, người giơ điện thoại quay từng thao tác, người căng mắt canh đúng khoảnh khắc món ăn chuyển màu...

Chị em háo hức học cách gói giò thủ ẢNH: AN VY

Ở đây, bếp núc không còn là chuyện "làm cho xong", mà là một trải nghiệm rất thú vị. Chị Nguyễn Vân (35 tuổi), ngụ P.Chánh Hưng (TP.HCM), vừa ghi công thức vừa tranh thủ nhìn nồi thịt đông. Chị nói lớp hôm nay dạy 3 món quen mà không dễ làm, đó là giò thủ gói lá, thịt đông bắp bò và kim chi thập cẩm kiểu VN. "Mình yêu thích nấu ăn lắm nên thấy có lớp là đăng ký học liền. Học phí rẻ, chỉ học trong buổi chiều mà biết được 3 món ngon, ngại gì không thử. Mình sẽ áp dụng kiến thức để thực hành ngay trong tết này", chị Vân chia sẻ.

Ngồi nhâm nhi thành phẩm cạnh bên, Trần Kiều Hạnh (29 tuổi), ngụ P.Gò Vấp (TP.HCM), thú nhận trước giờ mê nấu nướng nhưng lại chưa dám đụng vào những món tết truyền thống. "Mình thích nấu ăn, nhưng mấy món này nhìn vậy chứ nhiều công đoạn lắm. Mình đăng ký lớp để tìm hiểu, đỡ lo làm sai. Khi ăn thử thành phẩm, nhiều chị em xì xụp khen ngon. Như vậy cứ về áp dụng y chang là sẽ có món ngon liền", Hạnh nói.

ẢNH: AN VY

Theo chuyên gia ẩm thực Cao Văn Phương, người trực tiếp phụ trách buổi học, cái hay của những lớp ngắn hạn là giúp người học gỡ rối đúng chỗ. Ông cho biết các món như giò thủ, thịt đông hay kim chi kiểu VN vốn là món truyền thống, nhiều gia đình vẫn tự làm ở nhà, nhưng không phải lúc nào cũng ra đúng vị hoặc đúng độ giòn, trong, thơm như mong muốn. "Đây toàn là các món truyền thống… Để hoàn hảo, mọi người thường tham gia các lớp như vậy để về nhà làm tốt hơn", ông Phương nói.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh bí quyết nấu ngon thật ra không xa vời. Đó là làm kỹ, chọn nguyên liệu tốt, đi đúng quy trình, nêm vừa tay và chăm chút phần trình bày. Nghe đơn giản, nhưng chính cái "làm kỹ" lại là điểm nhiều người thường bỏ qua khi nấu ở nhà, nhất là lúc cuối năm công việc dồn dập, ai cũng muốn nhanh gọn. Nghe vậy, các chị em học viên đều gật gù, ghi nhanh vào sổ tay bí kíp.

Học để mở bán, học để đỡ nhớ quê hương

Không chỉ Nhà văn hóa Phụ nữ, ở một số cơ sở dạy nghề ẩm thực tại TP.HCM, các lớp chuyên đề món tết cũng rộn ràng không kém. Tại cơ sở dạy nghệ Hướng nghiệp Á Âu

(TP.HCM), nhiều học viên trẻ tìm đến để học những món vừa "đúng mùa", vừa có thể biến tấu cho đỡ ngán như lạp xưởng tươi, chả cốm, chả ốc…

ẢNH: AN VY

Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Giám đốc chi nhánh Phan Xích Long, Hướng nghiệp Á Âu, các lớp dịp tết thường đắt khách vì người học tìm thấy ở đó cả kỹ năng lẫn cảm xúc. Bà cho hay có nhiều chủ đề xoay quanh bữa ăn gia đình, món truyền thống như lạp xưởng, mứt tết, khô bò, khô gà, giò chả… được bạn trẻ lựa chọn.

Đáng chú ý, có không ít bạn trẻ chuẩn bị ra nước ngoài du học, đăng ký tham gia lớp vì muốn tự tay làm món tết để đỡ nhớ hương vị quê hương. "Tôi để ý thấy ở lớp học, các bạn cười miết rồi nói món ăn cũng truyền tải văn hóa mà. Tôi cho rằng chỉ cần một buổi học thôi, các bạn đã có thể làm "rành rẽ" ở mức cơ bản vài món tết để tự tin bắt tay vào bếp", bà Lệ nói.

Đầu bếp Đặng Đình Thiết, giảng viên Học viện đầu bếp Hướng nghiệp Á Âu, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng khách sạn, Trường trung cấp Kinh tế du lịch TP.HCM, đánh giá điểm mạnh của các khóa ngắn hạn nằm ở cảm giác "được việc ngay". Trong một buổi, người học có thể nắm trọn quy trình từ bảo quản, sơ chế, chọn nguyên liệu, chế biến đến hoàn thiện món. Nhờ vậy học xong là có thể làm được, lại có động lực duy trì thói quen nấu nướng và cải thiện bữa ăn gia đình.

Tuy nhiên, để tự làm ở nhà, bên cạnh đọc lại phần công thức, thầy Thiết khuyên các bạn nên chú ý luôn chuyện an toàn thực phẩm. "Trong môi trường nhà hàng, khách sạn, an toàn thực phẩm là nội dung bắt buộc và học định kỳ. Còn trong gia đình, nhiều người làm theo thói quen nên dễ sơ suất. Để món ăn an toàn, trước hết là chọn thực phẩm tươi, sạch, không dấu hiệu lạ; sau đó bảo quản đúng cách", ông Thiết nói.

Ông Thiết cho biết một nguyên tắc khác được nhấn mạnh là "món lạnh ăn lạnh, món nóng ăn nóng". Khi hâm nóng cần đảm bảo nhiệt độ trên 75°C ở tất cả vị trí. Ví dụ khoanh giò bên ngoài có thể nóng nhưng bên trong chưa đạt, nên cần hâm để phần giữa đòn giò trên 75°C ít nhất 2 phút nhằm đảm bảo an toàn và tiêu diệt vi khuẩn.