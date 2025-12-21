Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Lan tỏa giá trị nghề truyền thống qua góc nhìn người trẻ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/12/2025 20:46 GMT+7

Sáng 21.12, tại TP.Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thống giới thiệu các mô hình sinh kế, các nghề truyền thống của Việt Nam.

Cuộc thi được phát động trong hơn 2 tháng, thu hút sự tham gia sôi nổi của đoàn viên, thanh niên trên khắp cả nước. Ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 100 sản phẩm dự thi với nhiều hình thức thể hiện đa dạng như video clip, phim hoạt hình, phóng sự ngắn.

Lan tỏa giá trị nghề truyền thống qua góc nhìn người trẻ- Ảnh 1.

Hai tác phẩm đạt giải ba cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông giới thiệu các mô hình sinh kế, các nghề truyền thống của Việt Nam

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự tham dự tích cực của các nghệ nhân trẻ, sinh viên các ngành lịch sử – văn hóa, các nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng mạng xã hội cũng như các doanh nghiệp trẻ.

Mong muốn góp phần lan tỏa giá trị của các nghề truyền thống, phát huy những giá trị đó phục vụ phát triển kinh tế địa phương, các thí sinh đã cho thấy nhiều cách tiếp cận mới mẻ.

Các tác phẩm được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần trẻ trung, hiện đại và ý thức trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Lan tỏa giá trị nghề truyền thống qua góc nhìn người trẻ- Ảnh 2.

Giải nhì thuộc về tác phẩm "Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh A"

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều sản phẩm dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện quá trình tìm hiểu thực tế các mô hình sinh kế, các công đoạn sản xuất của từng nghề truyền thống. Cách thể hiện sáng tạo, sinh động, giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật đã góp phần nâng cao hiệu quả giới thiệu, quảng bá các làng nghề Việt Nam.

Một số tác phẩm tiêu biểu đã đề cập đến lịch sử hình thành và phát triển của các nghề truyền thống lâu đời như tranh dân gian Đông Hồ, gốm Thanh Hà, nghề dệt khăn rằn, nghề đan đó, gốm Bàu Trúc, đá mỹ nghệ Non Nước, nước mắm Phú Quốc, trống Đọi Tam, gốm sứ Lái Thiêu…

Tại vòng chung khảo, các tác giả và đại diện nhóm tác giả đã thuyết trình ý tưởng cũng như đề xuất giải pháp phát triển các tác phẩm thành những chiến dịch truyền thông quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống một cách bài bản, lâu dài.

Kết quả, giải nhất được trao cho tác phẩm "Dự án số bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa gốm Thanh Hà, Hội An, Đà Nẵng" của nhóm tác giả Chi đoàn 22SLS, Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Giải nhì thuộc về tác phẩm "Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh A" của thí sinh Trần Thị Minh Thư (Đồng Tháp).

Lan tỏa giá trị nghề truyền thống qua góc nhìn người trẻ- Ảnh 3.

Giải nhất được trao cho tác phẩm "Dự án số bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa gốm Thanh Hà, Hội An, Đà Nẵng" của nhóm tác giả Chi đoàn 22SLS

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hai giải ba được trao cho tác phẩm "Tranh dân gian Đông Hồ – nghệ thuật truyền thống lan tỏa đến người dân Việt Nam" của tác giả Nguyễn Đăng Hiếu (Bắc Ninh) và "Tinh dầu tràm chất Huế" của tác giả Lê Quang Huy, Giám đốc Công ty truyền thông quảng cáo Huy Lê Media.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, cho biết cuộc thi năm nay đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Các tác phẩm tập trung vào việc bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống từ góc nhìn của người trẻ, mang đến những cảm xúc mới mẻ và cách thể hiện hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu văn hóa.

Tin liên quan

Hơn 800 thí sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc

Hơn 800 thí sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với hơn 800 thí sinh đến từ 11 tỉnh, thành phố tranh tài.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đạt hơn 7 triệu lượt thi

Dấu ấn đặc biệt từ cuộc thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám

Khám phá thêm chủ đề

người trẻ sản phẩm thủ công Đà Nẵng Trung ương đoàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận