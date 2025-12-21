Lan tỏa giá trị nghề truyền thống qua góc nhìn người trẻ

Cuộc thi được phát động trong hơn 2 tháng, thu hút sự tham gia sôi nổi của đoàn viên, thanh niên trên khắp cả nước. Ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 100 sản phẩm dự thi với nhiều hình thức thể hiện đa dạng như video clip, phim hoạt hình, phóng sự ngắn.

Hai tác phẩm đạt giải ba cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông giới thiệu các mô hình sinh kế, các nghề truyền thống của Việt Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự tham dự tích cực của các nghệ nhân trẻ, sinh viên các ngành lịch sử – văn hóa, các nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng mạng xã hội cũng như các doanh nghiệp trẻ.

Mong muốn góp phần lan tỏa giá trị của các nghề truyền thống, phát huy những giá trị đó phục vụ phát triển kinh tế địa phương, các thí sinh đã cho thấy nhiều cách tiếp cận mới mẻ.

Các tác phẩm được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần trẻ trung, hiện đại và ý thức trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Giải nhì thuộc về tác phẩm "Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh A" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều sản phẩm dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện quá trình tìm hiểu thực tế các mô hình sinh kế, các công đoạn sản xuất của từng nghề truyền thống. Cách thể hiện sáng tạo, sinh động, giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật đã góp phần nâng cao hiệu quả giới thiệu, quảng bá các làng nghề Việt Nam.

Một số tác phẩm tiêu biểu đã đề cập đến lịch sử hình thành và phát triển của các nghề truyền thống lâu đời như tranh dân gian Đông Hồ, gốm Thanh Hà, nghề dệt khăn rằn, nghề đan đó, gốm Bàu Trúc, đá mỹ nghệ Non Nước, nước mắm Phú Quốc, trống Đọi Tam, gốm sứ Lái Thiêu…

Tại vòng chung khảo, các tác giả và đại diện nhóm tác giả đã thuyết trình ý tưởng cũng như đề xuất giải pháp phát triển các tác phẩm thành những chiến dịch truyền thông quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống một cách bài bản, lâu dài.

Kết quả, giải nhất được trao cho tác phẩm "Dự án số bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa gốm Thanh Hà, Hội An, Đà Nẵng" của nhóm tác giả Chi đoàn 22SLS, Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Giải nhì thuộc về tác phẩm "Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh A" của thí sinh Trần Thị Minh Thư (Đồng Tháp).

Hai giải ba được trao cho tác phẩm "Tranh dân gian Đông Hồ – nghệ thuật truyền thống lan tỏa đến người dân Việt Nam" của tác giả Nguyễn Đăng Hiếu (Bắc Ninh) và "Tinh dầu tràm chất Huế" của tác giả Lê Quang Huy, Giám đốc Công ty truyền thông quảng cáo Huy Lê Media.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, cho biết cuộc thi năm nay đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Các tác phẩm tập trung vào việc bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống từ góc nhìn của người trẻ, mang đến những cảm xúc mới mẻ và cách thể hiện hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu văn hóa.