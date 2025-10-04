Dấu ấn đặc biệt từ cuộc thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám

Chiều 4.10, tại P.Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình tổng kết và trao giải thưởng các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Bồi đắp lý tưởng cho thế hệ măng non

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, cho biết trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Hội đồng Đội T.Ư đã triển khai nhiều chương trình, cuộc thi ý nghĩa như: "Yêu nước theo cách của bạn"; cuộc thi "Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ"; "Ngày hội sắc màu - Em vẽ sắc màu quê hương"...

Anh Lê Anh Quân phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Các hoạt động này không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lý tưởng cách mạng và tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ măng non.

Chương trình "Yêu nước theo cách của bạn" đã lan tỏa rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thu hút trên 200.000 bài viết, clip, sản phẩm sáng tạo. Ban tổ chức ghi nhận hơn 1.079 tác phẩm, trao 80 giải xuất sắc cho các bài dự thi nổi bật.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao bằng khen cho những tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc ẢNH: BTC

Cuộc thi "Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ" với chủ đề "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" cũng thu hút 1,5 triệu đội viên tham gia, giới thiệu 122 địa chỉ đỏ, trong đó có 18 di tích quốc gia đặc biệt. Hội đồng Đội T.Ư trao 80 bằng khen cho những bài dự thi xuất sắc nhất.

Hình thành trách nhiệm với cộng đồng

"Ngày hội sắc màu" năm 2025 để lại dấu ấn đặc biệt với gần 500.000 bức tranh dự thi từ khắp mọi miền đất nước, trong đó 10.235 tác phẩm được chọn và 80 tác phẩm tiêu biểu nhất được trao giải. Các bức tranh mang đậm sắc màu quê hương, phản ánh tâm hồn trong sáng, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tươi đẹp của thiếu nhi Việt Nam.

Anh Lê Hải Long trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân tại chương trình ẢNH: BTC

Nhiều sân chơi bổ trợ khác cũng được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tiêu biểu như sân chơi "Viết chữ đẹp" với 105.931 bài dự thi, giúp thiếu nhi rèn luyện tính kiên trì, đồng thời thể hiện tình yêu và sự trân trọng với tiếng Việt.

Sân chơi "Đồng diễn sân trường" quy tụ hơn 10 triệu học sinh tại 12.000 liên đội tiểu học và 10.000 liên đội THCS, mang đến những màn biểu diễn tập thể sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, vui khỏe.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Lê Hải Long trao giải thưởng các cuộc thi ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, sân chơi "Bảo vệ môi trường" cũng nhận được sự hưởng ứng từ hơn 6.000 liên đội, góp phần hình thành ý thức, thói quen sống xanh cho học sinh.

Theo ban tổ chức, từ các cuộc thi, những sân chơi đa dạng, có thể khẳng định thiếu nhi Việt Nam ngày càng năng động, tự tin và sáng tạo. Các em không chỉ rèn luyện đức tính chăm chỉ, tinh thần kỷ luật mà còn hình thành trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống.

Đây chính là những bước đi vững chắc để thế hệ trẻ hôm nay trở thành công dân có trách nhiệm với Tổ quốc mai sau.