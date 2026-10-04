Các nhà khoa học phát hiện loài thằn lằn mới

Loài thằn lằn mới nói trên có kích thước từ 6 đến 8 cm và sở hữu màu sắc đặc trưng tùy theo giới tính. Con cái có các đốm hình vuông trên lưng, trong khi con đực có các đốm xiên cùng lớp vảy màu trắng giúp chúng hòa lẫn với đá xung quanh.

Loài thằn lằn này ăn thực vật và các loài chân khớp nhỏ, bao gồm nhện, bọ cánh cứng và ấu trùng côn trùng.

Bức ảnh do Bảo tàng Lịch sử tự nhiên thuộc Đại học San Marcos tại Lima (Peru) công bố vào ngày 3.10 cho thấy loài thằn lằn mới được phát hiện

Ảnh: AFP

Loài thằn lằn mới này được tìm thấy ở độ cao hơn 4.800 m tại vùng Arequipa thuộc dãy Andes ở phía nam Peru và được đặt tên là Liolaemus archipensis. Phát hiện mới đã được công bố trên tạp chí khoa học Diversity (Thụy Sĩ).

"Việc mô tả một loài mới đánh dấu bước tiến rất quan trọng đối với sự đa dạng sinh học của đất nước chúng tôi", nhà sinh học Ling Huamani-Valderrama, đứng đầu nghiên cứu mới, chia sẻ với AFP. Nhà sinh học này cho biết thêm Peru là nơi sinh sống của 296 loài thằn lằn.

Theo tổ chức môi trường phi chính phủ Conservation International (có trụ sở tại Mỹ), một loài "chuột lưỡng cư" với bàn chân có màng một phần và chuyên ăn côn trùng thủy sinh nằm trong số 27 loài mới được phát hiện trong chuyến thám hiểm vùng Amazon thuộc Peru vào năm 2022.

Ông Trond Larsen, đứng đầu Chương trình Đánh giá nhanh của Conservation International, cho hay các nhà khoa học còn phát hiện thêm một loài chuột gai, một loài sóc, 8 loài cá, 3 loài lưỡng cư và 10 loài bướm.

Ông Larsen cho biết thêm có 48 loài khác được nhóm nghiên cứu tìm thấy có khả năng là loài mới, nhưng cần được nghiên cứu thêm.

Vào tháng 7.2025, các nhà cổ sinh vật học tại sa mạc Ocucaje của Peru đã công bố bộ xương hóa thạch của một sinh vật cổ đại có hình dáng giống cá heo, ước tính có niên đại từ 8-12 triệu năm, theo AFP.