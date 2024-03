Các nhà phê bình nói gì về phim 'Xứ cát' phần 2?

Bộ phim Xứ cát phần 2 (Denis Villeneuve chỉ đạo) hiện là phần hậu truyện được đón nhận tốt ở thời điểm hiện tại, sau một năm điện ảnh thế giới chứng kiến chất lượng trồi sụt và doanh thu không mấy khả quan của các phần phim hậu truyện trước đó (như Aquaman and the Lost Kingdom, The Marvels...).

Hiện phim Dune: Part Two nhận mức chấm rất tốt là 94% trên Rotten Tomatoes với 325 bài đánh giá, cao hơn phần phim đầu. Phim cũng nhận mức đánh giá lên đến 95% ở phần của khán giả.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên hùng hậu của Hollywood như Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Florence Pugh, Javier Bardem, Austin Butler, Christopher Walken, Léa Seydoux...

Đại cảnh hoành tráng trong Dune: Part Two WARNER BROS.

Nối tiếp cốt truyện phần đầu, Xứ cát phần 2 kể về sự hợp nhất của tộc Atreides và tộc Fremen để chống lại sự bành trướng và xâm lược của tộc Harkonnen trên hành tinh Arrakis.

Thời gian gần đây, ít có tác phẩm hậu truyện nào được đón nhận tốt hơn phần đầu - về mặt chất lượng lẫn doanh thu - như Dune: Part Two. Ở khía cạnh ý kiến chuyên môn, phim nhận "mưa lời khen" từ hàng loạt các tờ báo/tạp chí uy tín như Wall Street Journal, Vulrure, The Atlantic, Times, Washington Post, New Yorker, Vanity Fair, AP...

Các nhà phê bình dành nhiều mỹ từ cho tác phẩm này như "kiệt tác", "gây kinh ngạc", "mang tính sử thi", "ngoạn mục", thậm chí còn được ví như "kiệt tác của điện ảnh hiện đại" và quan trọng hơn cả, Denis Villeneuve được nhận xét là nắm bắt được tinh thần của tác phẩm gốc của nhà văn quá cố Frank Herbert - sự dữ dội và bi kịch được thể hiện xuyên suốt tiểu thuyết gốc.

Tờ Wall Street Journal nhận xét phim: "Tác phẩm không tô vẽ như một công viên giải trí mà nó tựa như một nhà thờ - uy nghiêm, vô cùng tỉnh táo, đẹp. Phần quay phim của Greig Fraser cũng như âm nhạc của Hans Zimmer là choáng ngợp".

Trang ReelViews khen: "Là tác phẩm điện ảnh đáng kinh ngạc, Dune: Part Two hay hơn Dune: Part One". Còn trang Entertainment Voice tấm tắc: "Dune: Part Two là tác phẩm giải trí hoành tráng nhưng đồng thời vẫn duy trì được những ý tưởng trong tiểu thuyết của Frank Herbert - đó là sự điên rồ của cuộc chinh phục và sức mạnh của niềm tin".

Dune: Part Two có khởi đầu tại phòng vé với doanh thu tốt WARNER BROS.

Dune: Part Two là tác phẩm thứ 11 trong sự nghiệp của nhà làm phim Denis Villeneuve - đạo diễn "mê hoặc" khán giả qua hàng loạt tác phẩm tiêu biểu trước đó như Prisoners (2013), Enemy (2013), Sicario (2015), Arrival (2016) hay Blade Runner 2049 (2017).

Tác phẩm Dune: Part Two không tốn nhiều thời gian trong việc "chinh phục" phòng vé. Trong ngày thứ 5 và thứ 6 tuần rồi, phim thu tổng cộng 32,1 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Phim cũng chính thức ra mắt khán giả thế giới tại hơn 71 thị trường quốc tế - trong đó có Việt Nam. Tác phẩm được dự đoán sẽ thu ít nhất trong khoảng từ 72 triệu USD đến 75 triệu USD tại phòng vé dịp cuối tuần.