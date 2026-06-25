Các nữ tổng lãnh sự 'truyền lửa' nghề ngoại giao cho nữ sinh Việt Nam

Các nữ tổng lãnh sự mang đến sáng kiến hỗ trợ các nữ sinh viên muốn vào ngành ngoại giao ảnh: thụy miên

Trong một sự kiện ấm cúng diễn ra tại nhà riêng Tổng lãnh sự Hà Lan ở Phường An Khánh TP.HCM, khoảng 40 nữ sinh viên của Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM đã được trao cơ hội vàng để gặp gỡ không chỉ một mà đến 8 nữ tổng lãnh sự đại diện cho các nước cả phương Đông lẫn phương Tây đang trải qua nhiệm kỳ tại TP.HCM.

Đối với các nữ sinh viên xem việc trở thành nhà ngoại giao là công việc trong mơ, đây quả là món quà vô giá đến từ các tổng lãnh sự nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ trong ngành Ngoại giao (24.6).

Sự kiện quy tụ 8 nữ tổng lãnh sự tại TP.HCM và các nữ sinh viên Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM ảnh: thụy miên

Cơ hội chạm đến giấc mơ

Các nữ tổng lãnh sự (TLS) có mặt tại cuộc trao đổi bao gồm TLS Alexandra Smith (Vương quốc Anh), TLS Annie Dubé (Canada), TLS Andrea Maria Sühl (CHLB Đức), TLS Raissa Marteaux (Vương quốc Hà Lan), TLS Carolina Tinangon (Indonesia), TLS Alessandra Tognonato (Ý), TLS Wiraka Moodhitaporn (Vương quốc Thái Lan), TLS Katherine Grimmond (Úc).

Để tạo điều kiện cho tất cả sinh viên có cơ hội tiếp xúc và đặt câu hỏi cho mọi tổng lãnh sự có mặt, phía tổ chức đã sắp xếp tổng cộng 8 bàn thảo luận vòng tròn, và các tổng lãnh sự có 10 phút trao đổi tại từng bàn. Thế nhưng thời gian dường như trôi qua quá nhanh, và hoàn toàn không đủ để thảo luận.

Các câu hỏi cứ nối liền nhau, từ những vấn đề hết sức nghiêm túc như tương lai của phụ nữ trong ngành ngoại giao, tìm kiếm tiếng nói của bản thân, những rào cản vẫn còn tồn tại đối với phụ nữ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, làm sao cân bằng giữa tham vọng và sức khỏe tinh thần, đến những thắc mắc về gu ẩm thực hoặc sở thích của các tổng lãnh sự.

Các nữ tổng lãnh sự truyền kinh nghiệm quý báu cho các nữ sinh viên ảnh: thụy miên

Trong quá trình trao đổi, nhiều sinh viên cũng kể lại những băn khoăn về tương lai nghề nghiệp, những thách thức trong hành trình vượt qua giới hạn của bản thân để trở nên tự tin hơn. Các Tổng lãnh sự tin rằng thất bại không nên được nhìn nhận như một điểm dừng, mà là cơ hội để học hỏi, điều chỉnh và tìm ra cách làm tốt hơn.

Chia sẻ với sinh viên, TLS Anh Alexandra Smith cho rằng điều quan trọng là mỗi người cần sớm xác định được mục tiêu và định hướng mà mình muốn theo đuổi. Khi hiểu rõ mình muốn gì, việc đưa ra các quyết định về học tập và nghề nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bà Smith cũng nhấn mạnh tâm thái sẵn sàng chấp nhận rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Nếu không dám thử sức, mỗi người sẽ khó có cơ hội khám phá tiềm năng của chính mình.

TLS Alexandra Smith (Vương quốc Anh) ảnh: thụy miên

TLS Anh cho hay ngay cả ở tuổi 33, bà vẫn liên tục học hỏi những điều mới và không ngừng khám phá thêm về bản thân và tiếp tục học hỏi mỗi ngày. Theo bà, quá trình trưởng thành không bao giờ kết thúc; mỗi giai đoạn của cuộc sống đều mang đến những bài học và cơ hội phát triển mới.

Còn TLS Đức Andrea Maria Sühl khuyến khích các bạn trẻ, đặc biệt là phụ nữ, mở rộng mạng lưới quan hệ vượt ra ngoài các nhóm kết nối dành riêng cho nữ giới. Theo bà Sühl, việc xây dựng quan hệ với cả nam giới sẽ giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp và góc nhìn trong công việc.

TLS Đức cũng chia sẻ nếu được lựa chọn lại, bà muốn dành thêm thời gian hơn cho việc học kinh tế bên cạnh các ngoại ngữ như tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, bởi đó là lĩnh vực mang lại nhiều giá trị cho công việc ngoại giao hiện đại.

TLS Andrea Maria Sühl (CHLB Đức) ảnh: thụy miên

Đối với những sinh viên mong muốn theo đuổi ngành ngoại giao, bà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các chương trình thực tập.

Về phần mình, TLS Hà Lan Raissa Marteaux chia sẻ rằng với mẹ là người vùng Caribe và cha là người Bỉ, bà lớn lên trong môi trường đa văn hóa. Điều đó giúp bà nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng những cây cầu kết nối giữa các nền văn hóa, giữa con người với con người và giữa những cá tính khác biệt.

Theo bà, sự đa dạng luôn mang lại những cơ hội mới. Để tận dụng được những cơ hội đó, mỗi người cần giữ tinh thần cởi mở, sẵn sàng học hỏi và biết lắng nghe.

Những trăn trở và bí quyết cân bằng

Chia sẻ với Thanh Niên sau buổi đối thoại với sinh viên, TLS Ý Alessandra Tognonato đánh giá cao bầu không khí cởi mở của buổi trao đổi, cũng như tinh thần tích cực và động lực mạnh mẽ của các sinh viên. Theo bà, những câu hỏi được chuẩn bị kỹ lưỡng của sinh viên đã góp phần tạo nên một cuộc thảo luận sâu sắc và giàu tính gợi mở.

TLS Alessandra Tognonato (Ý) ảnh: thụy miên

Tuy nhiên, TLS Canada Annie Dubé cho rằng điều khiến bà suy ngẫm nhất là những định kiến giới vẫn còn hiện diện khá sâu sắc trong xã hội và phần nào ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận bản thân cũng như vai trò lãnh đạo.

Bà cho biết nhiều sinh viên đã đặt câu hỏi về những phẩm chất được kỳ vọng ở một nữ lãnh đạo hay những đặc điểm mang tính "nữ tính" của người lãnh đạo. Theo bà, đây là một quan niệm cần được thay đổi.

"Những phẩm chất của một nhà lãnh đạo không thuộc riêng về nam giới hay phụ nữ. Lãnh đạo không phải là khái niệm gắn với giới tính, mà được thể hiện qua cách chúng ta hành động và cống hiến mỗi ngày", bà nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu bản thân bà có gặp khó khăn với bài toán cân bằng giữa công việc và gia đình hay không, bà Sühl mỉm cười và thừa nhận: "Tất nhiên là có. Đó là một thách thức hằng ngày, một cuộc cân bằng mà tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện mỗi ngày".

TLS Katherine Grimmond (Úc) ảnh: thụy miên

Theo bà, phụ nữ không nên ngần ngại bày tỏ mong muốn được hỗ trợ với cấp trên hay đồng nghiệp. Một phần công việc cũng là giúp các lãnh đạo nam hiểu rõ hơn những nhu cầu và thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong môi trường làm việc.

Bên cạnh đó, bà cho rằng sự tự tin là yếu tố then chốt để tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết, trong khi khả năng tự nhìn nhận và đánh giá bản thân một cách khách quan sẽ giúp mỗi người không ngừng hoàn thiện mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, điều bà mong có ai đó nói với mình sớm hơn chính là: hãy tự tin hơn vào năng lực của bản thân.

Chia sẻ kinh nghiệm bản thân, TLS Ý cho hay đã tìm thấy sự cân bằng giữa sự nghiệp, các sở thích cá nhân đa dạng (từ điện ảnh đến thể thao), và đặc biệt là việc đầu tư cho các mối quan hệ con người. Theo bà, gia đình và những người thân như bạn bè, con cái, chồng và cha chính là nguồn động viên quan trọng, giúp bà trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

TLS Carolina Tinangon (Indonesia) ảnh: thụy miên

Hãy tìm thấy chính bản thân mình

Khi được hỏi về cách sinh viên có thể sử dụng AI và công nghệ để trở thành những nhà ngoại giao tốt hơn, TLS Indonesia Carolina Tinangon cho hay cần có sự cân bằng giữa công nghệ và tư duy con người.

Theo bà, AI có thể hỗ trợ hiệu quả trong công việc, giúp giảm tải nhiều nhiệm vụ, nhưng con người vẫn là yếu tố trung tâm trong quá trình ra quyết định. "Chúng ta cần học cách sử dụng công nghệ và AI một cách đúng đắn, đồng thời trang bị cho mình kiến thức để không bị tụt lại phía sau trong một thế giới thay đổi từng ngày", bà nói.

Trả lời câu hỏi về những kỹ năng mà sinh viên còn thiếu để trở thành nhà ngoại giao, TLS Hà Lan cho rằng điều quan trọng nhất thực chất đã hiện diện ở nhiều bạn trẻ.

TLS Raissa Marteaux (Vương quốc Hà Lan) ảnh: thụy miên

"Phần lớn công việc ngoại giao xoay quanh khả năng giao tiếp, biết lắng nghe và luôn sẵn sàng học hỏi. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy những phẩm chất đó ở các sinh viên tham dự. Các bạn đặt rất nhiều câu hỏi, cởi mở với những câu chuyện chúng tôi chia sẻ và sẵn sàng tiếp thu những lời khuyên của chúng tôi", bà nhận xét.

Về lời khuyên quan trọng nhất dành cho các bạn trẻ, TLS Hà Lan nhấn mạnh bài học mà bản thân từng nhận được từ nhiều nữ nhà ngoại giao đi trước: hãy tìm thấy tiếng nói của chính mình. Theo bà, mỗi người đều sở hữu một góc nhìn riêng biệt và có giá trị. Tuy nhiên, nhiều người trẻ thường ngần ngại bày tỏ quan điểm vì cho rằng mình còn ít kinh nghiệm, còn trẻ hoặc là phụ nữ.

"Tôi cho rằng đó là một sự mất mát, không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với xã hội và ngành ngoại giao. Càng có nhiều sự đa dạng về góc nhìn, chúng ta càng có cơ hội đạt được những kết quả tốt hơn", bà chia sẻ.

TLS Wiraka Moodhitaporn (Vương quốc Thái Lan) ảnh: thụy miên

Trả lời câu hỏi về những yêu cầu đối với phụ nữ khi theo đuổi nghề ngoại giao, TLS Đức khẳng định phụ nữ hoàn toàn có đủ năng lực để thành công trong lĩnh vực này, thậm chí trong nhiều trường hợp còn sở hữu những lợi thế riêng.

"Phụ nữ thường mang đến góc nhìn giàu sự đồng cảm hơn. Đôi khi yếu tố cảm xúc giúp chúng ta nhìn nhận các vấn đề, đặc biệt là những xung đột hay thách thức phức tạp, theo cách toàn diện hơn. Đây là một lợi thế quan trọng mà phụ nữ cần phát huy nhiều hơn trong ngành ngoại giao", bà nhận định.

Về các sáng kiến nhằm hỗ trợ thế hệ nữ lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực ngoại giao, TLS Canada cho biết chính sự kiện quy tụ 8 nữ tổng lãnh sự lần này là một trong những sáng kiến như vậy.

TLS Annie Dubé (Canada) ảnh: thụy miên

Theo bà, việc cùng xuất hiện và chia sẻ kinh nghiệm không chỉ giúp lan tỏa những góc nhìn đa dạng, cung cấp cơ hội để góp phần định hình tư duy của thế hệ trẻ, mà còn gửi đi thông điệp rằng phụ nữ hoàn toàn có thể vươn tới những vị trí lãnh đạo cao nếu đó là mục tiêu họ lựa chọn theo đuổi.

Cùng quan điểm trên, TLS Hà Lan khẳng định những tổng lãnh sự có mặt luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các sáng kiến mới của thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích nữ sinh viên mạnh dạn theo đuổi đam mê và chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển trong tương lai.