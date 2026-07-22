Các 'ông lớn' ngành vàng đang mua lại vàng của nhau ra sao?

Phải kiểm định tuổi vàng, trọng lượng, tình trạng vỉ

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, cho biết, Phú Quý vẫn mua lại vàng của thương hiệu khác nhưng tùy thời điểm. Điều này do bộ phận kinh doanh quyết định dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Khi mua lại vàng thương hiệu khác, cửa hàng sẽ kiểm tra sơ bộ xem sản phẩm có nguyên vỉ hay không; thông báo cho khách hàng về việc phải bóc vỉ để nấu kiểm tra tuổi vàng. Giá mua vào sẽ theo tuổi của vàng.

Bảng giá mua - bán vàng được Phú Quý niêm yết cuối ngày hôm nay 22.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Về cơ bản, miễn vàng khách hàng đem tới là vàng chuẩn, đạt chất lượng thì việc bán lại vẫn đảm bảo giá trị, quyền lợi cho khách", vị này nhấn mạnh.

Ngoài vàng miếng SJC và vàng của Phú Quý được niêm yết giá mua - bán công khai, vàng của các thương hiệu khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… sẽ được Phú Quý mua lại với giá vàng phi SJC.

Khoảng 17 giờ hôm nay, mức giá mua vào được niêm yết với vàng 4 số 9 phi SJC và vàng 3 số 9 phi SJC như sau: 131 triệu đồng/lượng; 130,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng của Phú Quý đang được doanh nghiệp mua vào ở 141,5 triệu đồng/lượng.

Với Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này khẳng định, việc mua lại vàng khác thương hiệu (trừ vàng miếng SJC được niêm yết giá công khai) thường được áp dụng bảng giá riêng, thấp hơn vàng do Bảo Tín Mạnh Hải phát hành.

Sản phẩm có thể phải kiểm định tuổi vàng, trọng lượng, tình trạng vỉ, bao bì và ký hiệu thương hiệu. Nếu mất vỉ, móp méo, không rõ nguồn gốc hoặc không đủ tuổi vàng, cửa hàng có thể trừ phí, mua theo vàng nguyên liệu hoặc từ chối.

Với trang sức gắn đá thường chỉ tính phần vàng; tiền công và giá trị đá có thể không được hoàn lại.

Lúc hơn 17 giờ hôm nay, vàng của Bảo Tín Mạnh Hải được thương hiệu này mua vào 142,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nguyên liệu 4 số 9 và 3 số 9 được Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết mua vào lần lượt là 130 triệu đồng/lượng và 129,5 triệu đồng/lượng.

Với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này từ lâu đã niêm yết công khai giá thu mua lại vàng từ các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý…; các thương hiệu khác; vàng nguyên liệu.

Cuối giờ chiều nay, giá mua vào vàng 4 số 9 thương hiệu DOJI, PNJ, Phú Quý… là 142,7 triệu đồng/lượng; vàng 4 số 9 thương hiệu khác là 131,7 triệu đồng/lượng; vàng nguyên liệu 4 số 9 là 131,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua vào vàng miếng vàng rồng Thăng Long và vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu là 143,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, hiện doanh nghiệp cũng chỉ niêm yết công khai giá các sản phẩm của DOJI, vàng miếng SJC, vàng nguyên liệu.

Giá mua vào vàng nguyên liệu 4 số 9 và 3 số 9 được DOJI niêm yết cuối giờ chiều nay là: 133,5 triệu đồng/lượng và 133 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng lên tới 4 triệu/lượng

Trong ngày hôm nay 22.7, giá vàng miếng SJC có 1 nhịp tăng đầu ngày, sau đó giảm liên tiếp 2 nhịp.

Hiện, giá mua - bán mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở 142 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng chiều mua vào và 400.000 đồng chiều bán ra so với chốt ngày 21.7.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 14,5 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán được kéo giãn lên 4 triệu đồng/lượng thay vì 3 triệu đồng/lượng trước đó.

Lúc hơn 17 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải... niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 141,5 - 146 triệu đồng; 142 - 146 triệu đồng; 142,5 - 146 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lúc 16 giờ 55 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.115,9 USD/oune, tăng 39,1 USD (tương đương 0,96%) so với giá chốt phiên trước.