Các phe phái Sudan đạt thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày

Khói bốc lên tại chợ Omdurman ở Omdurman, Sudan ngày 17.5 REUTERS

Reuters dẫn lại tuyên bố chung của Mỹ và Ả Rập Xê Út, các bên bảo trợ đàm phán, ngày 20.5 cho biết lệnh ngừng bắn ở Sudan sẽ có hiệu lực lúc 21 giờ 45 phút ngày 22.5.

Nhiều thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, thỏa thuận lần này sẽ được cơ chế giám sát do Mỹ, Ả Rập và cộng đồng quốc tế hỗ trợ thực thi.

Thỏa thuận cũng kêu gọi phân phối hỗ trợ nhân đạo, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và rút các lực lượng khỏi bệnh viện và những cơ sở công khác.

"Đã đến lúc phải ngưng tiếng súng để người dân được hỗ trợ nhân đạo. Tôi kêu gọi cả hai bên duy trì thỏa thuận này - cả thế giới đang theo dõi", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Hai nhân vật ở tâm điểm xung đột phe phái Sudan là ai?

Cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã kéo dài sang tuần thứ 6, làm sụp đổ trật tự. Dự trữ thực phẩm, tiền mặt và nhu yếu phẩm đang cạn kiệt nhanh chóng. Các ngân hàng, đại sứ quán, kho viện trợ và thậm chí cả nhà thờ đã bị cướp bóc hàng loạt.

Các nhóm viện trợ cho biết họ không thể hoạt động ở thủ đô Khartoum của Sudan do không có hành lang an toàn và đảm bảo an ninh cho nhân viên.

DW dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar ngày 20.5 cho biết Đại sứ quán Qatar tại Sudan đã bị một nhóm có vũ trang lục soát.

"Qatar lên án mạnh mẽ nhất việc các lực lượng vũ trang xông vào và phá hoại tòa nhà đại sứ quán của chúng tôi ở Khartoum", Bộ Ngoại giao Qatar cho biết.

"Các nhân viên đại sứ quán trước đó đã được sơ tán và... không có nhà ngoại giao hay nhân viên đại sứ quán nào bị tổn hại", theo tuyên bố.

Các đại sứ quán của Jordan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ở Sudan cũng đã bị tấn công trong những tuần gần đây.

Trong ngày 20.5, các cuộc không kích tiếp tục được ghi nhận ở các thành phố Omdurman ở miền nam và Bahri ở miền bắc Sudan. Theo các nhân chứng, một số cuộc tấn công diễn ra gần đài truyền hình nhà nước ở Omdurman.

Lực lượng RSF thường cài cắm trong các khu dân cư. Do vậy, quân đội Sudan đã không kích gần như liên tục vào những nơi này.

Các nhân chứng ở Khartoum cho biết tình hình tương đối yên tĩnh, mặc dù vẫn còn các tiếng súng lẻ tẻ.

Tuy vậy, trong những ngày gần đây, giao tranh lại bùng phát ở khu vực Darfur, đặc biệt là tại các thành phố Nyala và Zalenjei.

Trong các tuyên bố cuối ngày 19.5, cả hai bên đều đổ lỗi cho bên còn lại đã châm ngòi cho cuộc giao tranh ở Nyala, một trong những thành phố lớn nhất của Sudan. Tình hình ở Nyala vốn đã tương đối yên bình trong nhiều tuần do một thỏa thuận ngừng bắn địa phương làm trung gian.

Cuộc xung đột bắt đầu ngày 15.4 đã khiến gần 1,1 triệu người Sudan phải di tản trong nước và sang các nước láng giềng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 705 người đã thiệt mạng và ít nhất 5.287 người bị thương do giao tranh.