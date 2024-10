Các thương hiệu 'Predator', 'Alien' tiếp tục 'lăn bánh' với phần hậu truyện

Ông Steve Asbell, Giám đốc điều hành hãng phim 20th Century Studios, xác nhận các thông tin trên với báo chí. Thành công của một số phim thuộc các thương hiệu ăn khách gần đây như Alien: Romulus (đạo diễn: Fede Álvarez, đạt tổng doanh thu trên 350 triệu USD toàn cầu), Deadpool & Wolverine (đạo diễn: Shawn Levy, đạt doanh thu trên 1,33 tỉ USD), hay Kingdom of the Planet of the Apes (đạo diễn: Wes Ball, doanh thu trên 397 triệu USD) đã giúp hãng phấn chấn hơn để dồn lực vào các dự án cho năm sau.

Sau 5 phần phim thuộc tuyến chính, thương hiệu Predator có thêm 2 phần 6 và 7. 1 trong 2 phần mới này có tên Predator: Badlands, sẽ ra rạp năm sau ẢNH: 20TH CENTURY STUDIOS

Năm 2025, nhất là vào dịp hè, 20th Century Studios sẽ cho ra rạp nhiều dự án quan trọng, trong đó đáng chú ý là 2 thương hiệu Alien và Predator. Nếu tính trong những phim thuộc hãng này, Alien ra khá đều và chất lượng cũng không quá tệ. Song với Predator, cũng xuất phát từ "vũ trụ" hư cấu và sau đó nhập với thế giới của Alien, thì chất lượng vẫn còn là điều đáng bàn.

Đầu tiên là về thương hiệu Predator, năm tới sẽ có 2 phim được chiếu. Đó là 2 phim Predator: Badlands và 1 phim nữa chưa được công bố thông tin, đều do Dan Trachtenberg chỉ đạo. Theo các nguồn tin, Predator: Badlands có kinh phí sản xuất lên đến 100 triệu USD, phim có "đóa hồng" Elle Fanning tham gia diễn xuất và ông Steve Asbell nói rằng dự án này vừa ghi hình xong tại New Zealand, dự kiến ra rạp ngày 7.11.2025.

Cần nhắc lại một chút về Prey (cũng do Dan Trachtenberg chỉ đạo), phim thứ 5 thuộc tuyến chính và là phim tiền truyện được đón nhận trong thương hiệu. Sau khi thực hiện xong phim này, Dan Trachtenberg nói với Steve Asbell anh không muốn thực hiện phần 2 nữa nên đã tập trung cho dự án thuộc các phần phim Predator.

Song với dự án Predator còn lại cũng dự kiến chiếu trong năm 2025, ông Steve Asbell nói "có kế hoạch phát hành khác" và không tiết lộ gì thêm. Còn về đồn đoán có phải dự án này sẽ là sự kết hợp tiếp tục giữa 2 thương hiệu Alien - Predator hay không, ông úp mở "có thể không như mọi người nghĩ".

Phim Alien: Romulus sẽ có phần 2, đạo diễn Fede Álvarez đang ở những bước đầu của dự án mới nhất ẢNH: 20TH CENTURY STUDIOS

Tiếp đến, với thương hiệu Alien vừa đạt thành công ngoài mong đợi qua tác phẩm mới nhất là Alien: Romulus, 20th Century Studios ngay lập tức cho "lăn bánh" phần phim tiếp theo.

Phần phim này chưa rõ tên, song sẽ là phần hậu truyện của Alien: Romulus. Đạo diễn Fede Álvarez tuy đã có ý tưởng cho phần phim tiếp theo này. Ông Steve Asbell nói, 2 nhân vật còn sống ở phim Alien: Romulus là Rain và Andy, lần lượt do Cailee Spaeny và David Jonsson đóng, sẽ được kể tiếp câu chuyện của họ khi đã chạm trán với loài Xenomorph và giết chết gần hết phi hành đoàn. Thời điểm ra mắt dự kiến vẫn chưa được công bố.