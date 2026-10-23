Các trường đại học phải công bố phương án tuyển sinh 2027 trước 31.12

Trong kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027 của Bộ GD-ĐT, các mốc thời gian trong giai đoạn chuẩn bị đều được đẩy lên sớm so với mọi năm.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải công bố phương án tuyển sinh đại học 2027 trước 31.12 năm nay. Thông tin công bố phải đầy đủ, minh bạch và nhất quán về các phương thức xét tuyển (dự kiến), nêu rõ các điểm chính làm căn cứ để học sinh có phương án học tập và ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Theo kế hoạch, các sở GD-ĐT sẽ triển khai rà soát, cập nhật danh mục khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong tháng 3.2027. Chậm nhất vào ngày 30.4.2027, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Bộ Công an và các địa phương hoàn thành việc rà soát, thử nghiệm đăng ký nguyện vọng trên cổng dịch vụ công quốc gia (với sự tham gia của học sinh ít nhất 2 trường THPT tại mỗi vùng miền Bắc - Trung - Nam).

Đến trước 17 giờ ngày 6.6.2027, thí sinh cùng các Sở GD-ĐT và điểm tiếp nhận hoàn thành việc rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Với xét tuyển đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng trên hệ thống từ 9 giờ ngày 1 đến 16 giờ 30 ngày 13.7.2027. Cũng như mọi năm, trong thời gian này các em được thoải mái đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng. Trong quá trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh đồng thời cung cấp minh chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế… nếu có. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 14.7 đến 17 giờ ngày 20.7.2027.

Riêng với diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, thí sinh phải hoàn thành việc nộp hồ sơ về các cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 20.6.2027. Các trường hoàn thành xét tuyển thẳng, thông báo kết quả cho thí sinh và cập nhật danh sách trúng tuyển thẳng lên hệ thống trước 17 giờ ngày 30.6.2027.

Có thể công bố điểm chuẩn từ ngày 10.8

Với các ngành phải có điểm sàn (đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật) Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn trước ngày 9.7.2027. Các trường sẽ điều chỉnh và công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cũng như điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và website của trường trước 17 giờ ngày 10.7.2027.

Quy trình xử lý nguyện vọng (lọc ảo) trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ diễn ra từ ngày 6.8 đến 17 giờ ngày 10.8.2027. Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đợt 1 trước 17 giờ ngày 12.8.2027 và gửi thông báo trúng tuyển cho thí sinh ngay sau thời điểm này.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 bắt buộc phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 16 giờ 30 ngày 19.8.2027. Từ sau 8 giờ ngày 20.8.2027 đến hết tháng 12.2027, các trường còn chỉ tiêu sẽ thông báo và tổ chức xét tuyển các đợt bổ sung.

Xem chi tiết kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT ở đây.