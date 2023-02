Các ứng dụng ChatGPT giả mạo nguy hiểm cần gỡ bỏ gấp

Theo GizChina, bằng cách tạo ra các ứng dụng ChatGPT giả mạo để đánh lừa người dùng tải về từ App Store và Google Play, tin tặc có thể đánh cắp dữ liệu của người dùng. Ngoài ra, một số ứng dụng giả mạo còn yêu cầu một khoản phí sử dụng hằng tháng.



Nhiều ứng dụng độc hại đang ăn theo làn sóng ChatGPT CHỤP MÀN HÌNH

Ghi nhận từ Top10VPN cho biết có rất nhiều ứng dụng ChatGPT giả mạo có sẵn trên các kho ứng dụng di động của Apple và Google. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã đưa ra kết luận của mình dựa trên một số phân tích chuyên sâu về các ứng dụng dựa trên ChatGPT-3 nổi tiếng nhất. Theo kết quả, các ứng dụng đó không mang lại giá trị gì cho người dùng, thay vào đó chúng xâm phạm quyền riêng tư để sử dụng dữ liệu của họ. Ví dụ các thông tin vị trí người dùng sẽ được chia sẻ với ByteDance, Amazon, Appodeal và InMobi… thông qua ứng dụng ChatGPT AI Writing Assistant.

Danh sách các ứng dụng ChatGPT giả mạo được phát hiện bởi Top10VPN bao gồm AI Chat Companion, ChatGPT 3: ChatGPT AI, Talk GPT - Talk to ChatGPT, ChatGPT AI Writing Assistant và Open Chat - AI Chatbot App (với Android) hoặc Open Chat - AI Chatbot, Wisdom AI - Your AI Assistant, Chat AI: Personal AI Assistant, Alfred - Chat with GPT 3, TalkGPT - Talk to ChatGPT, Write For Me GPT AI Assistant và Genie - GPT AI Assistant (với iOS).

Top10VPN cũng chỉ trích một số ứng dụng tính phí đắt đỏ cho dịch vụ vốn được cung cấp miễn phí của OpenAI, bao gồm một ứng dụng có tính phí 290 USD/tuần, tương đương với 15.000 USD/năm. ChatGPT là một công cụ hoàn toàn miễn phí, mặc dù OpenAI mới đây đã triển khai gói ChatGPT Plus dành cho các thành viên chấp nhận chi trả 20 USD/tháng với một số lợi ích nhất định như ưu tiên quyền truy cập, khả năng phản hồi tốt hơn hay được thử nghiệm các chức năng mới.