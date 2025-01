Cách ăn để hệ tiêu hóa khỏe trong những ngày tết

Tiêu hóa là một quá trình phức tạp, bắt đầu ngay từ khi thức ăn được đưa vào miệng. Trong khoang miệng, thức ăn được nhai nhỏ và trộn lẫn với nước bọt. Nước bọt có chứa enzyme amylase giúp phân giải tinh bột, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn quá nhiều trong một bữa sẽ gây áp lực lên dạ dày và hệ tiêu hóa ẢNH: AI

Thức ăn sau đó sẽ qua thực quản để đến dạ dày. Trong dạ dày, quá trình tiêu hóa hóa học và cơ học sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. A xít dạ dày và enzym pepsin phân giải protein, trong khi các cơ dạ dày co bóp để trộn đều thức ăn. Sau vài giờ, thức ăn được chuyển đến ruột non. Tại ruột non, với sự hỗ trợ của dịch mật và enzyme từ tuyến tụy, phần lớn dinh dưỡng trong thức ăn sẽ hấp thụ.

Thời gian để tiêu hóa hết một bữa ăn lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn thành phần bữa ăn, số lượng thực phẩm và cơ địa từng người. Với các món có nhiều tinh bột như bánh chưng, bánh tét hoặc cơm thì sẽ thường tiêu hóa khá nhanh, chỉ mất khoảng 1-2 giờ. Tuy nhiên, nếu ăn lượng lớn tinh bột thì thời gian này có thể kéo dài hơn.

Tương tự, các món giàu chất xơ như rau củ, trái cây thì cũng cần 1 đến 2 giờ tiêu hóa. Với các món giàu protein như thịt kho, trứng, thịt gà thì hệ tiêu hóa cần mất 3 đến 4 giờ. Để phân giải protein thì cần nhiều a xít dạ dày và enzym pepsin hơn. Do đó, thời gian tiêu hóa các món giàu protein lâu hơn so với tinh bột.

Thời gian tiêu hóa lâu nhất thuộc về các món có nhiều chất béo, chẳng hạn như thịt mỡ, đồ chiên. Thời gian tiêu hóa chất béo có thể kéo dài từ 6-8 giờ. Nguyên nhân là do quá trình phân giải chất béo cần nhiều mật và enzym lipase.

Để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn trong những ngày tết, mọi người không nên ăn quá nhiều trong một bữa. Thay vào đó, bữa ăn dù ngon mấy thì cũng chỉ nên ăn ở mức vừa đủ. Điều này giúp dạ dày và cả hệ tiêu hóa không bị quá tải.

Khi ăn, mọi người cũng cần ăn chậm nhai kỹ. Uống đủ nước và vận động nhẹ sau bữa ăn, chẳng hạn như đi bộ có thể kích thích nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa, theo Healthline.