Cách chọn tinh chất vitamin C giúp da sáng mịn, mờ thâm, ngừa lão hóa

Hướng dẫn chọn vitamin C cho từng loại da

Vitamin C là gì? Công dụng

Vitamin C là một trong 13 loại vitamin quan trọng đối với cơ thể. Vitamin C cũng là thành phần mỹ phẩm phổ biến giúp làm đều màu da, làm mờ vết thâm, mang lại làn da bóng khỏe và tràn đầy sức sống. Nếu thường xuyên sử dụng vitamin C mỗi ngày, làn da bạn chắc hẳn sẽ có những thay đổi vô cùng tích cực.

Tuy vậy, trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều loại sản phẩm chứa vitamin C khác nhau. Vậy làm sao để tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu làn da của mình, bạn có thể tham khảo ngay hướng dẫn dưới đây để biết thêm thông tin.

Cách chọn Vitamin C phù hợp với từng loại da (nồng độ %)

+ Da dầu

Da dầu rất dễ bị mụn, sau đó dẫn đến thâm và thậm chí là sẹo. Chính vì thế, nếu bạn có làn da dầu và thường xuyên lên mụn, sử dụng vitamin c với nồng độ >20% để nhanh chóng loại bỏ vết thâm mụn. Nếu bạn có làn da dầu nhưng khá mỏng, bạn nên chọn serum có tỷ lệ <10% để hạn chế tình trạng kích ứng da.

Ngoài ra, nàng da dầu có thể dùng miếng pad tẩy da chết kết hợp với thành phần chứa vitamin C để loại bỏ tế bào chết dư thừa, đồng thời hạn chế mụn xuất hiện.

Da khô (bên trái) - Da dầu (bên trái)

+ Da khô

Da khô có kết cấu kém mềm mịn và cho da không được tươi sáng. Với những cô nàng có làn da khô, bạn nên sử dụng sản phẩm vừa chứa vitamin C vừa có thêm thành phần cấp ẩm như hyaluronic acid, polyethylnene glycol, glycerin để tăng cường với tối ưu hiệu quả cải thiện.

+ Da thường

Nếu sở hữu làn da thường, bạn có thể dùng bất kỳ loại vitamin C uy tín nào có mặt trên thị trường. Dẫu vậy, bạn nên căn cứ vào nhu cầu và làn da để chọn tỷ lệ vitamin C thích hợp. Tránh chọn những sản phẩm có tỷ lệ vitamin C quá cao để khiến da bị kích ứng. Hãy bắt đầu với sản phẩm có nồng độ từ 10% rồi tăng dần lên 15-20% để da quen dần.

+ Da nhạy cảm

Những cô nàng có làn da nhạy cảm thường khá do dự khi sử dụng vitamin C vì lo sợ da sẽ trở nên tệ hơn. Trên thực tế, bạn vẫn có thể sử dụng những sản phẩm chứa vitamin C ở tỷ lệ thấp, khoảng <10%. Ngoài ra, bạn cần chọn những sản phẩm có thêm thành phần làm dịu, dưỡng ẩm nhẹ nhàng để tránh khiến da bị bong tróc hay mẩn đỏ.

Các dòng Vitamin C tốt nhất hiện nay

1/ Serum Dưỡng Trắng Khỏe Da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Vitamin C Brightening Concentrate là sản phẩm chứa đến 10% Tetrahexyldecyl Ascorbate - là một dạng vitamin C có độ ổn định cao, được bao bọc màng liposome nano xung quanh mang đến khả năng ức chế hình thành sắc tố, tăng sinh collagen mạnh mẽ. Dẫn xuất này còn giúp tăng cường khả năng trắng sáng da và chống oxy hóa hiệu quả. Đặc biệt, nhờ sự kết hợp với Cyclopentasiloxane tạo một "hàng rào" bảo vệ da, cung cấp độ ẩm giúp làm mềm da và cải thiện các vết chân chim, nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

Serum Vitamin C Viderm bảo vệ da khỏi các tổn thương gây ra bởi tia cực tím hay tác động từ môi trường

Sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng về những khả năng mang đến cho làn da mà không gây bong tróc, không gây kích ứng với cả làn da nhạy cảm.

2/ Dưỡng Chất Cải Thiện Da Sáng Và Đều Màu La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10 Serum

Serum dưỡng sáng da La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10 chứa thành phần chống lão hóa độc đáo với nồng độ Vitamin C nguyên chất cao, cùng với Salicylic Acid và hoạt chất làm dịu Neurosensine, ở độ pH lý tưởng giúp cải thiện làn da sạm màu, không đều màu phục hồi vẻ rạng rỡ của làn da. Đặc biệt, Serum Vitamin C10 chứa nước khóang La Roche-Posay, một sự kết hợp đặc biệt giữa khóang chất và nguyên tố vi lượng gồm các thành phần thiết yếu nuôi dưỡng làn da như giàu hàm lượng Selenium & Oligo-Elenment có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, lập tức làm dịu da và giảm kích ứng.

Serum dưỡng sáng da La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10

3/ Tinh Chất Dưỡng Trắng Da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

Tinh chất dưỡng trắng da Obagi Vitamin C+ Arbutin là sự kết hợp của 02 thành phần "anh chị cả" (những thành phần đời đầu) trong nghiên cứu và điều trị thâm nám, Obagi Vitamin C + Arbutin là sự cộng hưởng hoàn hảo cho hiệu quả sáng đều màu, cải thiện sắc tố làn da vượt trội. Dạng tinh khiết và mạnh mẽ nhất của vitamin C có trong sản phẩm này đã được chứng minh với khả năng trung hòa gốc tự do, thúc đẩy quá trình tăng sinh Collagen, giảm thiểu tổn thương da gây ra bởi tia cực tím, không chỉ làm sáng đều màu da mà còn giúp trẻ hóa, căng mịn làn da.

Tinh chất dưỡng trắng da Obagi Vitamin C+ Arbutin





Hy vọng với những hướng dẫn về việc sử dụng vitamin c vừa rồi sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp với làn da của mình. Chúc bạn luôn có làn da khỏe mạnh và tươi sáng hơn mỗi ngày.