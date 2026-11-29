Diễn ra từ ngày 10 - 13.12, đây là lần thứ 3 Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2026), lan tỏa thông điệp hòa bình, tự vệ, không chạy đua vũ trang và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình.

Sự kiện có tổng diện tích khoảng 123.800 m² (tăng 23.800 m² so với năm 2024), gồm khu trưng bày trong nhà, ngoài trời, không gian kinh tế - quốc phòng, văn hóa 3 miền và khu trải nghiệm, trò chơi quân sự rộng 11.000 m².

Tại đây, khách tham quan được thưởng thức màn bay chào mừng của lực lượng không quân, võ thuật của lực lượng đặc công; chiêm ngưỡng các sản phẩm mới, thông minh, lưỡng dụng do Việt Nam tự chủ chế tạo cùng nhiều khí tài hiện đại trong biên chế quân đội. Dưới đây là thông tin chi tiết hướng dẫn người dân tham quan triển lãm: