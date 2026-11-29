Qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, một sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học (Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) bày tỏ nguyện vọng được nhập ngũ sau khi ra trường và gắn bó lâu dài với Binh chủng Hóa học.

Sinh viên này thắc mắc liệu tốt nghiệp đại học ngoài quân đội có cơ hội được biên chế vào Binh chủng Hóa học khi thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không, cũng như điều kiện để được xét chuyển sang phục vụ lâu dài trong quân đội.

Phản hồi vấn đề trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Binh chủng Hóa học được thực hiện theo quy định chung của luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung qua các năm 2019, 2025, 2026) cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Công dân đã tốt nghiệp đại học khi nhập ngũ vào Binh chủng Hóa học sẽ có 2 hướng phát triển ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, công dân nhập ngũ cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chính trị (theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 97/2025/TT-BQP), tiêu chuẩn sức khỏe (theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP) và tiêu chuẩn trình độ văn hóa, quy trình tuyển quân (theo Thông tư số 148/2018/TT-BQP, sửa đổi bởi Thông tư số 68/2025/TT-BQP).

Đối với công dân đã tốt nghiệp đại học khi nhập ngũ vào Binh chủng Hóa học, nếu đơn vị có nhu cầu biên chế, bản thân công dân đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội thì sẽ có 2 hướng phát triển. Công dân có thể được xem xét tuyển chọn làm quân nhân chuyên nghiệp, hoặc được xem xét cử đi thi tuyển đào tạo văn bằng đại học thứ 2 để trở thành sĩ quan khi Bộ Quốc phòng có kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với đối tượng.