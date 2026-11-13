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    Nghỉ khám nghĩa vụ quân sự, doanh nghiệp có phải trả lương?

    Tuấn Minh
    Tuấn Minh

    Bộ Quốc phòng giải đáp thắc mắc về trách nhiệm chi trả tiền lương, phụ cấp cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp không thuộc Nhà nước trong thời gian nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

    Qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài băn khoăn liệu công ty có bắt buộc phải trả tiền lương cho nhân viên khi họ nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hay không.

    Trong trường hợp công ty không có nghĩa vụ trả lương, người lao động có được hưởng chế độ hỗ trợ nào từ cơ quan nhà nước để bù đắp thu nhập trong những ngày nghỉ việc?

    Làm công ty tư nhân, công dân có được trả lương khi khám nghĩa vụ quân sự? - Ảnh 1.

    Người làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thuộc Nhà nước sẽ được Nhà nước bảo đảm chế độ hỗ trợ, gồm: tiền ăn và thanh toán tiền tàu, xe đi lại trong thời gian nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

    ẢNH: TUẤN MINH

    Phản hồi vấn đề này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng dẫn quy định tại Nghị định 13/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 220/2025/NĐ-CP), cho biết pháp luật phân định rõ trách nhiệm chi trả dựa trên loại hình cơ quan, doanh nghiệp nơi công dân làm việc.

    Cụ thể, nếu người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách hoặc doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi lại.

    Tuy nhiên, đối với người làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thuộc nhà nước (công ty tư nhân, doanh nghiệp FDI...), đơn vị sử dụng lao động không bắt buộc phải trả tiền lương trong thời gian này. Thay vào đó, công dân sẽ được nhà nước bảo đảm chế độ hỗ trợ gồm: tiền ăn (tính bằng mức tiền một ngày cơ bản của binh sĩ bộ binh) và thanh toán tiền tàu, xe đi lại.

    Khoản chi phí hỗ trợ cho người lao động không thuộc nhà nước sẽ do ban chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyết toán với ủy ban nhân dân cùng cấp.

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