Hoãn nghĩa vụ quân sự khi du học: Có bắt buộc quay video chứng minh?

"Trong quá trình làm việc, tôi đã cung cấp hình ảnh hộ chiếu và thẻ ngoại kiều (zairyu card) để chứng minh hiện tại tôi đang ở nước ngoài và tập trung học tập tại Nhật Bản. Tuy nhiên, địa phương tiếp tục yêu cầu tôi phải thực hiện việc quay video tại trường học hiện tại để làm căn cứ xác minh", du học sinh phản ánh tới Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời.

Du học sinh thắc mắc đây có phải là thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật hay không và liệu có thể dùng giấy xác nhận sinh viên (Certificate of Enrollment) hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để thay thế?



Đối với trường hợp thanh niên đang du học ở nước ngoài, Bộ Quốc phòng không quy định bắt buộc công dân phải quay video để xác minh ẢNH: TUẤN MINH

Phản hồi công dân, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, theo khoản 2 điều 4 luật Nghĩa vụ quân sự 2015, mọi công dân trong độ tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bất cứ sự thay đổi nào của công dân về nơi cư trú, nơi học tập hay công tác đều phải được đăng ký bổ sung trực tiếp hoặc trực tuyến với cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Đối với trường hợp thanh niên đang du học ở nước ngoài, Bộ Quốc phòng không quy định bắt buộc công dân phải quay video để xác minh.

"Trường hợp công dân trước khi du học đã đăng ký với cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự địa phương (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) và hiện nay nếu đang sinh sống và du học tại Nhật Bản, để thực hiện đúng quy định, đề nghị công dân cung cấp giấy xác nhận đang là sinh viên (Certificate of Enrollment) do nhà trường tại Nhật Bản cấp, hoặc các giấy tờ hợp pháp khác (như quyết định tiếp nhận học tập), bản chụp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự", Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Các giấy tờ nêu trên gửi đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú tại Việt Nam để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.