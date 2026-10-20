Nữ sinh tốt nghiệp loại giỏi tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Ước mơ khoác quân phục công an nhân dân

Ngày 7.10, Công an xã Đăk Rơ Wa (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027 của Phạm Đào Huyền Trân (22 tuổi, ngụ thôn Hòa Bình 2, xã Đăk Rơ Wa).

Đại diện Công an xã Đăk Rơ Wa tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027 của Phạm Đào Huyền Trân ẢNH: NVCC

Trân vừa tốt nghiệp ngành luật, chuyên ngành luật kinh tế tại ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) với điểm trung bình tích lũy 3,25, đạt loại giỏi. Sau những năm tháng học tập trên giảng đường, thay vì ưu tiên tìm kiếm một công việc đúng chuyên ngành, Trân quyết định theo đuổi ước mơ đã ấp ủ từ lâu là được phục vụ trong lực lượng công an nhân dân. "Ước mơ ấy đã hình thành trong em từ khá lâu, chứ không phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học em mới nghĩ đến con đường này", Trân chia sẻ.

Với nữ cử nhân này, kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập không chỉ phục vụ sự phát triển của bản thân mà còn có thể trở thành hành trang để đóng góp cho gia đình và xã hội. "Chính vì vậy, việc viết đơn tình nguyện không phải là quyết định nhất thời, mà là bước đi cụ thể để hiện thực hóa nguyện vọng của mình", Trân nói.

Đối với Trân, được khoác lên mình bộ quân phục công an nhân dân vừa là niềm tự hào, vừa là cơ hội để rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Trân thổ lộ rằng bản thân có mong muốn được trực tiếp góp sức vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Với em, đây không phải là từ bỏ những kiến thức đã học, mà là cơ hội để tiếp tục học hỏi, trưởng thành và đóng góp theo một cách khác", Trân nói về lựa chọn của mình sau khi tốt nghiệp đại học.

Theo Trân, gia đình cũng là nguồn động viên quan trọng đối với quyết định của cô. "Khi biết nguyện vọng của em, cả gia đình vui vẻ ủng hộ. Sự tin tưởng ấy tiếp thêm động lực để em vững vàng hơn với lựa chọn của bản thân", Trân bộc bạch.

Dù vậy, Trân hiểu rằng tấm bằng đại học loại giỏi mới chỉ là nền tảng ban đầu. Để có cơ hội đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, Trân luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn và trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc.

Phạm Đào Huyền Trân tốt nghiệp đại học loại giỏi ẢNH: NVCC

"Em hiểu rằng kết quả học tập tốt chỉ là một lợi thế ban đầu. Để trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân, em còn phải nỗ lực rất nhiều, từ rèn luyện thể chất, kỷ luật đến tác phong và bản lĩnh chính trị…", Trân cho biết.

Cô gái có đai đen karate, MÊ ĐÁ BÓNG

Không chỉ có thành tích học tập tốt, tân cử nhân tốt nghiệp đại học loại giỏi này còn có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là karate và bóng đá. Trân cho biết đã tập luyện hai môn này từ nhỏ. Qua thời gian, thể thao không chỉ giúp cô nâng cao sức khỏe mà còn góp phần hình thành tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần đồng đội.

Với karate, Trân cho rằng cô học được cách kiểm soát bản thân, giữ bình tĩnh trước khó khăn và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Trong khi đó, bóng đá giúp hiểu rõ hơn giá trị của sự phối hợp, tinh thần đoàn kết và nỗ lực vì mục tiêu chung. Những trải nghiệm từ thể thao cũng giúp Trân tự tin hơn khi nghĩ đến môi trường công an nhân dân, nơi đòi hỏi mỗi người phải có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi với kỷ luật nghiêm túc.

Trân cho biết đang chủ động tìm hiểu thông tin tuyển chọn, duy trì tập luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước. "Em không đặt nặng việc mình là nữ mà xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn", Trân nói.

Theo Trân, mỗi người trẻ đều có quyền lựa chọn con đường phù hợp với ước mơ và mong muốn của mình. Việc bản thân là phái nữ không đồng nghĩa chỉ nên chọn những công việc nhẹ nhàng, ổn định. Điều quan trọng là có đủ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực để theo đuổi lựa chọn đã cân nhắc kỹ lưỡng.

"Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, nếu được tuyển chọn, em đặt mục tiêu nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành các nội dung huấn luyện và chủ động học hỏi kinh nghiệm từ cấp trên, đồng đội. Em cũng mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và phối hợp trong công việc. Xa hơn, em hy vọng sẽ trưởng thành về bản lĩnh, vững vàng hơn trước khó khăn và có cơ hội tiếp tục gắn bó với lực lượng sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Hiện tại, em đã sẵn sàng nỗ lực để biến khát vọng cống hiến thành hành động cụ thể", Trân cho biết.