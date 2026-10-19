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    Một đại học nước ngoài bỏ yêu cầu điểm IELTS xét đầu ra tốt nghiệp

    Du Nhiên
    Du Nhiên

    Đại học Lĩnh Nam (Hồng Kông) vừa hủy bỏ quy định buộc sinh viên phải tham gia các kỳ thi tiếng Anh như IELTS để chứng minh năng lực ngoại ngữ, lý do là có tới 99% hoàn thành yêu cầu.

    Thông tin được ông Lau Chi-pang, cố vấn chuyên trách truyền thông của Hiệu trưởng Đại học Lĩnh Nam, xác nhận với tờ SCMP hôm 15.10. Cụ thể, sinh viên chỉ cần hoàn thành chương trình tăng cường tiếng Anh do trường này tổ chức là đáp ứng chuẩn đầu ra tốt nghiệp, thay vì phải có những chứng chỉ chuẩn hóa bên ngoài như IELTS hay Password.

    Ông Lưu cho biết yêu cầu phải thi lấy chứng chỉ áp dụng sau khi Hội đồng Đảm bảo chất lượng - một cơ quan bán tự chủ thuộc Ủy ban Tài trợ đại học (ĐH) - chỉ trích năng lực tiếng Anh của sinh viên. Kể từ khi quy định này ra mắt vào năm 2017, có 99% sinh viên đáp ứng yêu cầu và chỉ "một số rất ít" không đạt, ông nói thêm.

    Tuy nhiên, quyết định trên lập tức gây tranh luận. Một người dùng mạng xã hội đã đăng lại thông báo của nhà trường, cho rằng động thái này có thể liên quan tới việc sinh viên không phải người địa phương không thể đạt chuẩn tiếng Anh được đặt ra.

    Một người dùng khác tên Jeanz0385 bày tỏ thất vọng khi sinh viên gặp khó trong việc đáp ứng yêu cầu IELTS cơ bản của ĐH Lĩnh Nam - trung bình ở mức 6.5. "Trường hạ thấp tiêu chuẩn tới nỗi này... thì liệu những cử nhân ra trường sẽ vô dụng đến mức nào?", tài khoản này bình luận.

    Tuy nhiên, ông Lưu bác bỏ các suy đoán trên, khẳng định những sinh viên không phải người địa phương đều đạt "kết quả rất cao" trong kỳ thi kỳ thi tuyển sinh ĐH toàn quốc (cao khảo). Thậm chí, năng lực tiếng Anh của các bạn đôi khi cao hơn cả sinh viên bản địa Hồng Kông, ông nói.

    Theo quy định cũ, phần lớn sinh viên ĐH Lĩnh Nam phải đạt điểm IELTS Học thuật ở mức 6.5 mới được ra trường. Riêng sinh viên học chuyên ngành tiếng Trung chỉ cần 6.0, còn những ai theo học chuyên ngành biên-phiên dịch, nghiên cứu tiếng Anh hiện đại, nghiên cứu liên văn hóa và truyền thông doanh nghiệp phải đạt mức cao hơn - ít nhất là 7.0.

    Không riêng ĐH Lĩnh Nam, các trường ĐH công lập khác ở Hồng Kông hiện cũng yêu cầu sinh viên tham gia các khóa học tiếng Anh nội bộ và hoàn thành yêu cầu tương ứng của khóa học để được công nhận đạt chuẩn.

    Hồng Kông hiện là một trong những điểm đến thu hút nhiều du học sinh Việt. Mức học phí với người học quốc tế mỗi năm dao động từ 90.000-265.000 HKD (297-874 triệu đồng) và chỗ ở, sinh hoạt phí lần lượt trong mức 15.000-180.000 HKD (49-594 triệu đồng) và 50.000 HKD (165 triệu đồng), theo trang web Study in Hong Kong của chính quyền đặc khu này.

    Đại học bỏ yêu cầu điểm IELTS xét đầu ra tốt nghiệp- Ảnh 1.

    Một tòa nhà thuộc ĐH Lĩnh Nam ở Hồng Kông, Trung Quốc

    ẢNH: FANPAGE LINGNAN UNIVERSITY

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