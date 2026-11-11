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    Nợ môn, chưa tốt nghiệp đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

    Tuấn Minh
    Tuấn Minh
    Bộ Quốc phòng vừa có phản hồi chính thức về việc sinh viên kéo dài thời gian học do nợ môn có được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không.

    Qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, một nam sinh viên khóa 2022 - 2026 của một trường đại học phản ánh việc chưa hoàn thành chương trình học và chưa được cấp bằng đại học do còn nợ một số học phần.

    "Mới đây, tôi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tôi đã nộp Giấy xác nhận sinh viên do nhà trường cấp cho Ban Chỉ huy quân sự xã, tuy nhiên không được chấp nhận giải quyết chế độ tạm hoãn gọi nhập ngũ", sinh viên này cho hay.

    Nợ môn, chưa tốt nghiệp đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 1.

    Khi thời gian học bị kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn, công dân sẽ không được tạm hoãn gọi nhập ngũ

    ẢNH: TUẤN MINH

    Giải đáp thắc mắc trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên được quy định rõ tại điểm g khoản 1 điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự 2015. 

    Theo đó, thời gian sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ chỉ tính trong một khóa đào tạo tập trung (tính từ ngày quy định có mặt nhập học đến khi tốt nghiệp khóa học).

    Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh quá trình này phải được thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục, không gián đoạn. Nếu thời gian học bị kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn, công dân sẽ không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

    Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Nếu thời gian khóa học kéo dài do quyết định từ phía nhà trường (thay đổi so với giấy báo nhập học ban đầu), công dân đủ điều kiện để được xem xét tạm hoãn. Để giải quyết, công dân cần làm đơn đề nghị kèm theo giấy xác nhận khóa học của nhà trường, nộp về Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã (thông qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

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