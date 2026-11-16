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    Chỉ 1 mắt cận trên 1,5 diop có thuộc diện gọi nghĩa vụ quân sự?

    Tuấn Minh
    Tuấn Minh
    Bộ Quốc phòng vừa có phản hồi về việc ngưỡng cận thị trên 1,5 diop trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được tính cho 1 mắt hay cả 2 mắt.

    Qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, một công dân gửi thắc mắc về quy định không gọi nhập ngũ đối với người mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop. 

    Cụ thể, công dân này băn khoăn ngưỡng trên 1,5 diop được áp dụng khi cả 2 mắt cùng vượt ngưỡng, hay chỉ cần 1 mắt cận trên 1,5 diop và mắt còn lại dưới 1,5 diop là đã thuộc diện không gọi nhập ngũ.

    Giải đáp vấn đề này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân được thực hiện theo khoản 3 điều 4 Thông tư số 148/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 điều 1 Thông tư số 68/2025).

    Chỉ 1 mắt cận trên 1,5 diop có thuộc diện gọi nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 1.

    Theo quy định, công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ khi đáp ứng đồng thời 4 tiêu chí: đạt sức khỏe loại 1, loại 2 hoặc loại 3; cận thị không quá 1,5 diop; không bị viễn thị; chỉ số BMI từ 18 đến 29,9

    ẢNH: TUẤN MINH

    Theo quy định, công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ khi đáp ứng đồng thời 4 tiêu chí: đạt sức khỏe loại 1, loại 2 hoặc loại 3; cận thị không quá 1,5 diop; không bị viễn thị; chỉ số BMI từ 18 đến 29,9. Nếu không đạt bất kỳ tiêu chí nào trong 4 tiêu chí này, công dân đều không đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân.

    Riêng với tật khúc xạ cận thị, bác sĩ chuyên khoa sẽ đo và xác định độ cận của từng mắt, sau đó kết luận mức độ cận thị chung dựa trên mắt có độ cận nặng hơn.

    Vì vậy, trường hợp công dân có 1 mắt cận trên 1,5 diop và mắt còn lại cận dưới 1,5 diop thì vẫn được kết luận là cận thị trên 1,5 diop. Căn cứ kết luận chuyên môn này cùng các chỉ tiêu sức khỏe khác, hội đồng khám sức khỏe sẽ xác định công dân đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ hay không theo quy định.

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