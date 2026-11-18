Qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, một công dân đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cho biết, trong 3 năm liên tiếp vừa qua đều tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi, nhưng kết quả đều không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Công dân này băn khoăn khi đã 3 lần liên tiếp không đạt sức khỏe thì trong những năm tiếp theo (cho đến hết độ tuổi gọi nhập ngũ) có bắt buộc phải tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hằng năm nữa hay không.

Phản hồi vấn đề này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng dẫn quy định tại điểm đ khoản 3 điều 13 Thông tư số 105/2023/TT-BQP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP).

Công dân đã 3 lần liên tiếp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chưa đạt tiêu chuẩn không phải là căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe cho những năm sau đó ẢNH: TUẤN MINH

Theo quy định, phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ có giá trị trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận về tình trạng sức khỏe (trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt về sức khỏe). Như vậy, kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của năm trước không có giá trị sử dụng cho năm tiếp theo.

Bộ Quốc phòng khẳng định việc công dân đã 3 lần liên tiếp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chưa đạt tiêu chuẩn không phải là căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe cho những năm sau đó.

Vì vậy, khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hằng năm, công dân vẫn cần tham gia khám để Hội đồng khám sức khỏe khu vực kiểm tra và đưa ra kết luận theo đúng quy định.