Bộ đội hóa học lần đầu tiên diễu binh

Binh chủng Hóa học thành lập ngày 19.4.1958. Khi đó, cơ quan chỉ đạo bộ đội hóa học là Phòng Hóa học - nguyên tử (Cục Quân huấn) với 4 cán bộ và lực lượng là tiểu đoàn phòng hóa thuộc Trường Sĩ quan Lục quân, 2 đại đội phòng hóa ở Sư đoàn bộ binh 308, 320.

Khối chiến sĩ hóa học hợp luyện diễu binh 80 năm Quốc khánh ANH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Năm 1966, Phòng Hóa học - nguyên tử phát triển thành Cục Hóa học trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Cùng với đó, các đơn vị hóa học cũng lần lượt được thành lập.

Ngày 17.7.1976, Cục Hóa học phát triển thành Bộ Tư lệnh Hóa học trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong chiến tranh thống nhất đất nước, bộ đội hóa học không chỉ bảo đảm công tác phòng hóa cho các đơn vị mà còn trực tiếp sử dụng súng phun lửa, tham gia các trận đánh then chốt.

Phân đội súng phun lửa tham gia chiến đấu và lập nhiều thành tích ở chiến trường Quảng Trị 1971 ẢNH: TƯ LIỆU

Ở miền Bắc, từ năm 1964 đến 1972, bộ đội hóa học đã khắc phục kịp thời các điểm đánh phá bằng chất độc của không quân Mỹ ở nhiều địa phương và thực hiện 385 trận thả khói che mắt không quân địch, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng (nhà máy điện - nước Yên Phụ, Cầu Đuống, Cầu Hàm Rồng, Trạm biến thế Ba La - Bông Đỏ…).

Bộ đội hóa học phun khói mù bảo vệ nhà máy điện Yên Phụ, Hà Nội năm 1967 ẢNH: TƯ LIỆU

Sau ngày thống nhất đất nước, bộ đội hóa học đã có mặt ở các vùng đất nhiễm độc, những kho đạn chứa chất CS để xử lý bom đạn, thùng chứa độc và tẩy độc, cô lập chất độc, trả lại sự sống cho nhiều vùng đất như sân bay Biên Hòa, sân bay Phù Cát, sân bay Đà Nẵng...

Bộ đội hóa học xử lý đạn chứa chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh tại Đồng Nai ẢNH: BCHH

Bộ đội hóa học cũng tham gia khắc phục nhiều sự cố hóa học như: vụ nổ hóa chất ở nhà máy nhiệt điện Thủy Nguyên (Hải Phòng), tẩy độc tàu ở cảng Chùa Vẽ, sự cố cháy nổ ở nhà máy Z121/TCCNQP, chỉ đạo và tham gia cùng lực lượng hóa học Quân khu 9 hủy bình khí Clo tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, xử lý đất nhiễm chất độc hóa học tại kho KV1/Cục Quân khí, cứu nạn nhân bị ngạt khí tại mỏ vàng Bá Thước, Thanh Hóa...

Bộ đội hóa học đeo mặt nạ phòng độc, mặc bộ khí tài phòng da thực hiện huấn luyện ẢNH: BCHH

Tháng 4.2016, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ Formosa là sự cố môi trường lớn, gây xôn xao dư luận. Các trạm quan trắc của Binh chủng Hóa học đã kịp thời đo đạc kỹ thuật, lấy mẫu thẩm định và đưa ra được các số liệu có độ tin cậy cao, giúp cơ quan chức năng có dữ liệu để xử lý.

Trong vụ cá chết ở Hồ Tây năm 2016, bộ đội hóa học đã đưa ra những báo cáo kịp thời, chính xác về độ ô nhiễm môi trường, góp phần dập tan những đồn đại về nguyên nhân cá chết.

Tiêu tẩy độc cho trận địa pháo ẢNH: BCHH

Với nhiệm vụ của một binh chủng vừa chiến đấu, vừa bảo đảm, Binh chủng Hóa học chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, đồng thời chỉ đạo các đơn vị hóa học trong toàn quân chủ động xây dựng lực lượng, phương án ứng phó theo phân cấp.

Bộ đội hóa học mang mặc trang bị khí tài chuyên dụng ẢNH: BCHH

Binh chủng Hóa học cũng chủ động tham mưu với cấp trên về các giải pháp xây dựng, phát triển tiềm lực phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, cân đối, vững chắc trên các hướng, địa bàn chiến lược cả về lực lượng chiến đấu và hệ thống cơ sở bảo đảm trang bị, kỹ thuật phòng hóa, sẵn sàng cho lực lượng vũ trang nhân dân đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn cũng như trong các thách thức an ninh phi truyền thống (hoạt động khủng bố, sự cố, thảm họa hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân...).

Một số hình ảnh về lực lượng, khí tài của Binh chủng Hóa học

Khối chiến sĩ phòng hóa tham gia diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh, mang mặc quân phục dã chiến hạ sĩ quan, binh sĩ nam lục quân K20 được nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc. Trang phục có màu sắc in loang mới, họa tiết kết hợp giữa màu vàng tươi và xanh chủ đạo, phản ánh đúng nhiệm vụ đặc thù. Logo phòng hóa hình tròn, nền đỏ viền vàng, nổi bật biểu tượng hóa học, thể hiện nhiệm vụ chuyên biệt của đơn vị. Mũ của lực lượng phòng hóa được bọc vải cùng màu quân phục, kết hợp với giày ghệt dã chiến sĩ quan nam màu đen, tạo sự đồng bộ và tiện dụng tối đa ẢNH: MAI THANH HẢI

Chiến sĩ Binh chủng Hóa học diễu binh ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Khối xe đặc chủng của Binh chủng Hóa học tham gia diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Xe trinh sát đa năng ID-1 của bộ đội hóa học với các trang bị hiện đại để phát hiện, giám sát tác nhân hóa, sinh học, phóng xạ, hạt nhân từ sớm, từ xa ẢNH: MAI THANH HẢI

Xe tiêu tẩy quân sự chuyên dụng TMVA-17EX là loại phương tiện tiêu tẩy hiện trường cấp chiến thuật với hệ thống phun tiêu tẩy áp suất cao ẢNH: MAI THANH HẢI

Xe tẩy xạ, diệt trùng KTH-20 ẢNH: MAI THANH HẢI

Xe tắm tiệt trùng TDT-09 ẢNH: MAI THANH HẢI

Xe tẩy xạ cơ động ẢNH: MAI THANH HẢI