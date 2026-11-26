Cùng dự có thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo kiêm Trưởng ban tổ chức triển lãm. Đoàn đã kiểm tra khu vực khán đài, sân khai mạc, khu trưng bày trong nhà, ngoài trời và nghe các đơn vị, tiểu ban báo cáo tiến độ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm và tặng quà các lực lượng tham gia ẢNH: TUẤN MINH

Thay mặt ban chỉ đạo, thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương kết quả luyện tập của các lực lượng, yêu cầu các đơn vị nêu cao kỷ luật chuẩn bị cho ngày hợp luyện lần thứ nhất, tiến tới sơ duyệt, tổng duyệt, hiệp đồng chặt chẽ, an toàn.

Ông nhấn mạnh chương trình nghệ thuật và lễ khai mạc phải thể hiện sức mạnh tổng hợp, quân dung tươi tỉnh nhưng ẩn chứa sức mạnh quân đội; riêng võ đặc công là "hồn cốt" nên động tác phải chuẩn, dứt khoát, ánh mắt đi đôi với động tác.

Đề phòng thời tiết thất thường, thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần chăm lo tốt sức khỏe, tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ.

Dàn trực thăng kéo cờ Tổ quốc cùng loạt UAV xuất hiện tại buổi tập luyện tại sân bay Gia Lâm sáng 26.11 ẢNH: TUẤN MINH

Trực tiếp chỉ huy đội hình biểu diễn khí công, thượng tá Nguyễn Văn Duẩn, Chủ nhiệm Khoa Võ - Thể lực (Trường sĩ quan Đặc công) chia sẻ: "Năm nay chúng tôi đầu tư sâu hơn cả về công phu, trí tuệ và thể lực để tạo nét mới.

Bất chấp tập luyện khắc nghiệt trong thời tiết giá lạnh, 100% cán bộ, học viên đều đồng lòng, quyết tâm thể hiện tinh hoa của quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó quảng bá văn hóa và thông điệp bảo vệ hòa bình tới bạn bè thế giới".

Các chiến sĩ tập luyện cho buổi hợp luyện sắp diễn ra ẢNH: TUẤN MINH

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường trung cấp 24 Biên phòng, cho biết nhà trường huy động 110 cán bộ, huấn luyện viên và 75 chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh và trình diễn. Đáng chú ý, năm nay khách tham quan còn được trải nghiệm không gian thực tế ảo về huấn luyện quân khuyển tìm kiếm cứu nạn và đánh, bắt tội phạm.

Lễ khai mạc dự kiến đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội cùng khách mời trong nước, quốc tế; diễn ra trong hơn 1 giờ với sự tham gia trình diễn của 2.500 cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài quân đội, gồm 40 phút nghệ thuật, 20 phút phần lễ chính và 10 phút bay kết hợp biểu diễn đặc công.

Đặc biệt, chương trình dự kiến có màn bay chào mừng của Không quân Việt Nam và trình diễn thiết bị bay không người lái (UAV).