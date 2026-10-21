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    Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 - 13.12

    TTXVN
    TTXVN
    Sáng 20.10, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

    Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với chủ đề "Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển" từ ngày 10 - 13.12.2026 tại sân bay Gia Lâm, TP.Hà Nội. Ban Tổ chức dự kiến dành 2 ngày (12 - 13.12) để đón tiếp nhân dân tham quan triển lãm.

    Về quy mô, theo thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800 m2, tăng khoảng 23.800 m2 so với kỳ triển lãm trước (năm 2024); được quy hoạch thành các khu vực chính: Khu vực chung gồm khu đỗ xe, khu kiểm soát an ninh, khu hội thảo, phòng họp, quầy thông tin; khu vực đón tiếp khách VIP; khu trưng bày ngoài trời; khu trưng bày trong nhà; khu giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng, văn hóa ba miền; khán đài với khoảng 1.000 chỗ ngồi và sân biểu diễn; khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự.

    Được tổ chức vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

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