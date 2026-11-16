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    Cách đo diện tích đất bằng Google Maps

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Ít người biết Google Maps có thể đo diện tích sân vườn, chiều dài hàng rào thông qua ảnh vệ tinh miễn phí.

    Google Maps không chỉ nổi tiếng với chức năng dẫn đường cho các phương tiện giao thông mà còn sở hữu nhiều tính năng tiện ích khác, trong đó có khả năng đo diện tích sân nhà. Đây là tính năng giúp người dùng xác định chính xác diện tích mảnh đất của mình mà không cần phải dựa vào giấy tờ sở hữu bất động sản hay các công cụ tính toán khác.

    Để đo diện tích sân nhà, người dùng chỉ cần truy cập Google Maps, chọn chế độ hình ảnh vệ tinh và tìm đến địa chỉ của mình. Sau đó, nhấp chuột phải vào khu vực mà mình muốn đo và chọn "Đo khoảng cách" trong danh sách tùy chọn hiện ra.

    Cách đo diện tích đất miễn phí bằng Google Maps - Ảnh 1.
    Cách đo diện tích đất miễn phí bằng Google Maps - Ảnh 2.

    Công cụ đo diện tích đất hoàn toàn miễn phí trên Google Maps

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Người dùng có thể tạo nhiều điểm để xác định diện tích mong muốn. Khi khép kín hình tròn, Google Maps sẽ hiển thị tổng diện tích tính bằng mét vuông (m²), giúp người dùng có cái nhìn rõ ràng hơn về khu đất của mình sinh sống.

    Lợi ích và nhược điểm của đo diện tích đất qua Google Maps

    Việc biết kích thước sân nhà có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Người dùng có thể kiểm tra tính chính xác của giấy tờ sở hữu, nhận báo giá cho khu vườn nếu có kế hoạch bán nhà, hoặc lên kế hoạch cho các công trình xây dựng. Đặc biệt, nếu sở hữu một mảnh đất lớn, việc nắm rõ diện tích sẽ giúp người dùng chia lô đất thành các phần nhỏ hơn một cách hợp lý.

    Ngoài ra, thông tin về diện tích được cung cấp từ Google Maps còn hỗ trợ người dùng trong việc tính toán lượng phân bón hoặc thuốc diệt cỏ cần thiết, từ đó giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa việc chăm sóc sân vườn.

    Với Google Maps, người dùng có thể dễ dàng lên kế hoạch cho diện mạo sân vườn của mình bằng cách phóng to và sử dụng công cụ đo khoảng cách để thiết kế không gian sống thêm phần đẹp mắt. Tuy nhiên, thử nghiệm cho thấy việc diện tích đất ở có thể không thực sự chính xác do các tọa độ có thể không chính xác với con số thực tế, đặc biệt với các khu vực không có diện tích vuông vức. Do đó, người dùng chỉ nên xem đó là dữ liệu tham khảo, bởi con số chính xác cần phải được thực hiện bởi các chuyên viên địa chính.

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