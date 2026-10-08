Giải mã ba biểu tượng máy ảnh xuất hiện trên Google Maps

Google Maps không chỉ là một công cụ điều hướng hữu ích mà còn sở hữu nhiều tính năng thú vị, trong đó có các biểu tượng máy ảnh. Mặc dù chúng nhỏ và dễ bị bỏ qua, nhưng những biểu tượng này có thể giúp người dùng tìm kiếm thông tin quan trọng về các địa điểm xung quanh.

Trên Google Maps, có ba loại biểu tượng máy ảnh mà người dùng có thể gặp: một loại nằm ở thanh tìm kiếm và hai loại xuất hiện trên bản đồ. Biểu tượng máy ảnh trong thanh tìm kiếm đại diện cho tính năng Lens trong Maps, trong khi hai biểu tượng trên bản đồ chỉ định các điểm tham quan (biểu tượng màu tím) và camera tốc độ (biểu tượng màu cam).

Ý nghĩa các biểu tượng máy ảnh trên bản đồ

Biểu tượng máy ảnh màu đỏ cho biết người dùng đang xem một điểm tham quan, giúp họ khám phá các địa điểm thú vị như danh lam thắng cảnh và trung tâm thông tin du khách. Khi chạm vào biểu tượng này, một bảng thông tin chi tiết sẽ hiện ra, cung cấp thông tin về giờ hoạt động, khả năng tiếp cận, bãi đậu xe và hình ảnh từ những người đã ghé thăm. Ví dụ, ở Đà Nẵng, các điểm tham quan nổi tiếng như Khu du lịch Bà Nà Hills hay Hải Vân Quan đều được đánh dấu bằng biểu tượng này.

Biểu tượng máy ảnh màu tím muốn ám chỉ địa điểm tham quan, với nhiều thông tin liên quan khi nhấp vào ẢNH: K. VĂN

Ngược lại, biểu tượng máy ảnh màu cam chỉ vị trí của các camera tốc độ trên tuyến đường mà người dùng đang di chuyển. Biểu tượng này chỉ xuất hiện khi người dùng đang hiển thị tuyến đường và có thể cần bắt đầu hành trình trước khi thấy nó. Mặc dù vậy, tùy thuộc vào quy định địa phương mà Google Maps có thể hiển thị thông tin này hay không. Người viết thử nghiệm tính năng này trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (TP.Đà Nẵng), nơi có gắn nhiều camera tốc độ, thì không thấy biểu tượng máy ảnh màu cam xuất hiện.

Tính năng Lens trong thanh tìm kiếm

Biểu tượng máy ảnh trong thanh tìm kiếm cho phép người dùng truy cập tính năng Lens, được giới thiệu từ năm 2023. Đây là tính năng sử dụng công nghệ thực tế tăng cường để nhận diện tên các địa điểm xung quanh người dùng.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng máy ảnh, cấp quyền truy cập camera và hướng camera vào các tòa nhà hoặc biển hiệu. Tên của các địa điểm sẽ hiện lên trên màn hình, giúp người dùng dễ dàng làm quen với khu vực mà không cần hỏi ai.

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Nếu muốn tìm kiếm các danh mục cụ thể như nhà hàng hay cửa hàng tạp hóa, chỉ cần chọn danh mục từ các tùy chọn có sẵn. Bản đồ sẽ lọc và hiển thị các địa điểm phù hợp trong khu vực. Nếu muốn biết thông tin về một tòa nhà cụ thể, hãy hướng camera vào đó và nhấn nút chụp để nhận thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, nếu không thấy tính năng này trên ứng dụng Google Maps, có thể do nó chưa khả dụng ở quốc gia mình đang đứng, hoặc thiết bị đó không hỗ trợ.