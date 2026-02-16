Cách dùng AI 'hô biến' ảnh tết xưa thành ảnh siêu nét

Mùa tết không chỉ là dịp để mua sắm, mà còn là thời điểm cùng mọi người trong gia đình nhìn lại những giá trị xưa cũ. Nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), việc phục dựng những tấm ảnh kỷ niệm ố vàng của cha mẹ nay đã trở nên đơn giản và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết với hai phương thức tiếp cận hiện đại.

Theo đó, những tấm ảnh đen trắng, mờ nhòe từ thập niên 1980 vốn là 'kho báu kỷ niệm' nhưng lại dễ bị hư hại bởi thời gian. Để khôi phục và bảo tồn những ký ức vô giá này, người dùng có thể lựa chọn một trong hai cách thức sau đây.

Sử dụng các ứng dụng AI chuyên dụng

Đây là phương án dành cho những ai muốn sự nhanh chóng và tiện lợi với các thuật toán được thiết lập sẵn để tối ưu hóa chân dung.

Các công cụ nổi bật trong lĩnh vực này có thể kể đến Remini, MyHeritage hoặc tính năng Magic Editor trên các dòng smartphone cao cấp. Các ứng dụng này sở hữu bộ lọc chuyên sâu để tái tạo da người, làm mịn các vết nứt nẻ trên ảnh và tăng độ phân giải lên chuẩn 4K chỉ trong một cú chạm.

Cách thực hiện cũng khá đơn giản:

Đầu tiên hãy 'số hóa' hình ảnh bằng ứng dụng PhotoScan của Google, công dụng của nó là quét hình ảnh thông minh và khử lóa tự động, giúp bạn có một file hình ảnh chất lượng nhất có thể.

Tiếp theo, người dùng mở ứng dụng chỉnh sửa ảnh đã tải về, ảnh đã quét lên ứng dụng.

Cuối cùng, AI sẽ tự động phân tích và bù đắp các điểm ảnh bị mất, mang lại độ sắc nét đáng kinh ngạc mà không cần can thiệp thủ công.

Sử dụng ứng dụng PhotoScan của Google để quét ảnh cũ ẢNH: PHONG ĐỖ

Tận dụng sức mạnh chỉnh sửa hình ảnh của Gemini

Đây là phương thức mới và được ưa chuộng, cho phép người dùng đóng vai trò là một 'nhà phục chế' thực thụ thông qua việc đối thoại với trí tuệ nhân tạo đa phương thức của Google.

Bạn có thể 'nhờ cậy' đến mô ngôn ngữ lớn Gemini (tích hợp trên web hoặc ứng dụng di động). Với khả năng hiểu ngữ cảnh cực cao, công cụ chỉnh sửa ảnh của chatbot này không chỉ làm nét mà còn có thể yêu cầu AI thay đổi các chi tiết nhỏ hoặc mô tả lại màu sắc theo trí nhớ của gia đình.

Để thực hiện, bạn truy cập vào giao diện web (hoặc ứng dụng di động) của Gemini, bấm vào nút Create Image có hình trái chuối (kích hoạt mô hình chỉnh sửa hình ảnh Nano Banana, nếu có bản Pro thì càng tốt).

Tiếp theo, tải lên khung chat hình ảnh đã được quét bằng Photoscan, sau đó dán câu lệnh (prompt) cụ thể dưới đây để yêu cầu AI xử lý. Việc sử dụng prompt giúp kết quả đầu ra mang đậm dấu ấn cá nhân và độ chính xác về màu sắc theo đúng lời kể của người thân.

Sau cùng, bấm Gửi để Gemini tiến hành 'hô biến' lại hình ảnh.

Dưới đây là mẫu prompt:

"Ultra-premium professional image enhancement.

Preserve 100% original identity, face structure, expression, pose, clothing, accessories, background, framing, and composition.

Do NOT alter, redesign, replace, or add anything.

If the source is black and white or sepia, perform authentic, photorealistic colorization.

Restore natural, vibrant, and accurate colors based on contextual evidence (skin tones, clothing, environment).

Do NOT add makeup, change hair color, or introduce fictional color schemes.

Ensure the color rendering is natural, harmonized, and matches the original lighting and contrast of the scene.

Transform the uploaded low-quality, blurry image into extreme high-detail cinematic quality.

Recover micro-details:

sharp facial features

crisp eyes

natural skin texture

visible pores

realistic hair strands

clean refined edges

High-contrast clarity, deep depth, and balanced cinematic lighting.

Poster-grade realism with dramatic but accurate detail.

Photorealistic textures only. True-to-source enhancement only.

Output in 8K resolution, ProRes quality, studio-level sharpness.

Keep everything exactly the same — only enhance quality."

Một số kết quả khi áp dụng đoạn prompt 'thần thánh' ở trên cùng với mô hình chỉnh sửa ảnh Nano Banana Pro của Gemini:

Ảnh trắng đen, gãy nét được phục hồi thành hình ảnh màu nét đến từng chi tiết ẢNH: PHONG ĐỖ

Ảnh bị nếp gấp, bạc màu được phục hồi lại với Gemini ẢNH: PHONG ĐỖ

Ảnh trắng đen, mờ nhòe được phục hồi thành hình ảnh màu sắc nét ẢNH: GOOGLE

Dù lựa chọn cách nào, một bức ảnh rõ nét về thời trẻ của ông bà, cha mẹ hay các thành viên khác trong gia đình chính là món quà tinh thần đầy cảm xúc trong dịp đoàn viên đầu năm mới. Đây là minh chứng cho việc công nghệ đỉnh cao đang phục vụ những giá trị nhân văn sâu sắc nhất.