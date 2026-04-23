Cách 'hồi sinh' smartphone Android bật không lên nguồn

Nhiều người dùng hoảng loạn khi chiếc smartphone Android bỗng nhiên lăn ra 'chết giấc', không nhận sạc và cũng không thể khởi động. Tuy nhiên, sự thật có thể chỉ nằm ở cơ chế 'ngủ đông' của pin ít người biết tới.

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể vô tình để điện thoại cạn sạch năng lượng đến mức sập nguồn. Nhưng khi cố gắng bấm nút nguồn, hay thậm chí cắm cáp để mở máy, mọi thứ vẫn im lìm. Lúc này, thay vì hoang mang, đem ngay ra tiệm sửa chữa và tốn một khoản phí không đáng có, bạn nên tìm hiểu về cơ chế tự bảo vệ của pin Lithium-ion hiện đại để có cách 'cứu hộ' chính xác.

Cần làm gì khi điện thoại Android bỗng dưng không thể khởi động? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Đầu tiên, khi một viên pin Android bị rút cạn hoàn toàn, nó sẽ rơi vào trạng thái 'ngủ sâu' để bảo vệ các tế bào pin khỏi hư hại vĩnh viễn do sụt áp. Lúc này, dù bạn có cắm sạc, điện thoại sẽ không hiển thị bất kỳ tín hiệu nào, kể cả đèn LED.

Các chuyên gia khuyên bạn cần kiên nhẫn sạc liên tục từ 15 đến 30 phút. Đây là khoảng thời gian để dòng điện kích hoạt lại chu trình hóa học bên trong. Chỉ khi tích đủ một lượng điện năng nhất định, máy mới bắt đầu phản hồi và hiển thị biểu tượng sạc trở lại.

Sau khi đã bật nguồn được thiết bị, việc duy trì sức khỏe cho pin là điều cực kỳ quan trọng. Các chuyên gia công nghệ đã đưa ra quy tắc vàng 20 - 80% để tối ưu hóa tuổi thọ cho mọi thiết bị Android:

Ngưỡng dưới (20%): Tuyệt đối tránh để pin tụt xuống dưới mức này. Việc để pin cạn kiệt thường xuyên sẽ làm thay đổi cấu trúc hóa học không thể phục hồi.

Ngưỡng trên (80%): Đừng cố sạc đầy đến 100%. Việc duy trì mức pin quanh ngưỡng 80% giúp giảm áp lực hóa học và điện học, kéo dài vòng đời của viên pin thêm nhiều năm.

Nếu điện thoại vẫn không có tín hiệu nguồn sau 30 phút sạc, hãy thử nhấn giữ đồng thời nút nguồn và giảm âm lượng trong vài giây để buộc máy khởi động lại. Đôi khi, chỉ một thao tác nhỏ cũng có thể cứu bạn khỏi một hóa đơn sửa chữa đắt đỏ.