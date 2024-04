Cách Jennifer Lopez 'lôi kéo' khán giả đến với 'This Is Me… Now'

Vào tháng 2, Jennifer Lopez đã thông báo về chuyến lưu diễn This Is Me… Now nhân dịp ra mắt album cùng tên và 2 bộ phim đi kèm. Sau đó, nữ ca sĩ lặng lẽ hủy bỏ một số đêm diễn tại Cleveland và Nashville. Chưa có thông cáo được đưa ra, nhưng nhiều người nghi ngờ là do lượng vé bán ra quá ít.

Jennifer Lopez trình diễn trong chuyến lưu diễn mới nhất Fox News

Đứng trước điều đó, gần đây giọng ca On The Floor đã đổi tên sự kiện này từ This Is Me… Now - tập trung trình diễn các ca khúc từ album cùng tên, sang This Is Me… Live - có thêm các ca khúc hit khác. Đây được cho là động thái lôi kéo thêm các khán giả mua vé, vì có những người không mấy yêu thích album mới được ra mắt.

Tờ Variety đã yêu cầu bình luận từ đại diện của Jennifer Lopez và Live Nation - công ty sản xuất chuyến lưu diễn, nhưng cả 2 đều từ chối phản hồi. Trên trang web của Live Nation, một số đêm diễn đã được cập nhật thành This Is Me… Live hoặc This Is Me… Now The Tour, nhưng có nhiều địa điểm vẫn giữ tên cũ.

Phản ứng nói trên là không quá bất ngờ, bởi khi phát hành vào tháng 2, thì album This Is Me… Now đã phải "vật lộn" để tìm người nghe, khi chỉ bán được 14.000 bản trong tuần đầu tiên. Mặc dù album đứng đầu bảng xếp hạng doanh số tiêu thụ của Billboard nhờ lượng bán ra phiên bản vật lý là 11.000 bản, nhưng cộng với lượt streaming trên các nền tảng, nó liền bị đẩy xuống vị trí số 38 trên bảng xếp hạng.

Album This Is Me… Now của Jennifer Lopez Pitchfork

Album nói trên được nữ ca sĩ phát hành như một phần của dự án đa phương tiện trị giá 20 triệu USD do cô tự đầu tư, bao gồm chuyến lưu diễn và 2 bộ phim This Is Me… Now: A Love Story và phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told. Trước đó, nữ ca sĩ được cho là đã liên hệ với Taylor Swift, Ariana Grande... để xuất hiện trong các bộ phim của mình, nhưng bị từ chối do lịch trình dày đặc của các khách mời.