Cách mở rộng bộ nhớ lưu trữ cho smartphone không cần thẻ nhớ

Với việc điện thoại thông minh ngày nay đóng vai trò như một kho lưu trữ 'tất cả trong một', bộ nhớ trong của thiết bị dễ bị lấp đầy bởi hình ảnh, video hay ứng dụng. Giải pháp đơn giản nhất trước đây là lắp thêm thẻ nhớ SD để tăng không gian lưu trữ. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại cho thấy nhiều thương hiệu smartphone đã loại bỏ hoàn toàn khe cắm thẻ nhớ, buộc người dùng phải tìm kiếm các phương thức thay thế khác.

Cách giúp smartphone có thêm hàng trăm GB bộ nhớ lưu trữ

Để giải quyết nỗi lo cạn kiệt dung lượng mà không cần xóa đi các tệp tin quan trọng, dịch vụ lưu trữ đám mây là một lựa chọn kinh tế. Ví dụ, người dùng có thể chuyển bớt hình ảnh và video lên Google Drive để tận hưởng ngay 15 GB dung lượng miễn phí. Nếu nhu cầu lưu trữ cao hơn, bạn có thể dễ dàng đăng ký gói Google One cơ bản với giá 45.000 đồng mỗi tháng để sở hữu ngay 100 GB dữ liệu.

Có những giải pháp mở rộng bộ nhớ cho điện thoại không cần thẻ nhớ SD ẢNH: GEMINI AI

Mặc dù lưu trữ đám mây tiện lợi, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi đưa dữ liệu cá nhân hay ảnh riêng tư lên mạng internet. Đối với những người ưu tiên sử dụng thiết bị lưu trữ vật lý ngoài thẻ SD, ổ USB và ổ SSD di động là hai lựa chọn thay thế hoàn hảo. Bạn có thể chọn loại USB tương thích cổng Type-C để cắm trực tiếp vào điện thoại rồi di chuyển các tệp tin thông qua ứng dụng duyệt file của máy.

Một chiếc USB thông thường có thể cung cấp không gian lưu trữ rộng lớn từ vài GB cho đến tối đa 1 TB, tuy nhiên tốc độ đọc ghi của chúng không quá ấn tượng. Nếu bạn thường xuyên di chuyển lượng lớn dữ liệu và không muốn mất thời gian chờ đợi, ổ cứng SSD di động là giải pháp tối ưu hơn. Điểm cộng lớn của một số dòng SSD di động hiện nay là khả năng tương thích hoàn hảo với công nghệ MagSafe của các dòng iPhone.

Mặc dù vậy, điểm hạn chế của các giải pháp lưu trữ vật lý di động này là giá thành của chúng có thể trở nên đắt đỏ nhanh chóng. Dù một số thương hiệu đang cố gắng kìm hãm đà tăng giá bộ nhớ để hỗ trợ người tiêu dùng, chi phí đầu tư vẫn là điều cần cân nhắc. Tùy thuộc vào ngân sách và độ bảo mật mong muốn, người dùng có thể linh hoạt chọn đám mây hoặc ổ cứng ngoài để giải phóng không gian cho smartphone.