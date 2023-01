Cách nấu nướng, bảo quản thực phẩm an toàn, tránh ngộ độc trong dịp tết

Thực hiện theo những lời khuyên sau đây để xử lý, nấu nướng và bảo quản thực phẩm một cách an toàn, theo chuyên trang sức khỏe Everydayhealth.

1. Kiểm tra kỹ bao bì

Không mua bất kỳ thực phẩm nào đã hết hạn sử dụng, bị rách bao bì, hộp đựng bị móp hoặc phồng lên, vì đây có thể là dấu hiệu nhiễm vi khuẩn, có thể gây chết người.

2. Rửa kỹ

Nên rửa tất cả trái cây và rau củ kỹ trước khi gọt vỏ hoặc chế biến để giúp loại bỏ vi khuẩn có hại.

3. Để riêng thực phẩm

Ngăn ngừa dịch tiết từ thịt, hải sản... nhỏ giọt hoặc chảy ra các thực phẩm khác bằng cách giữ chúng trong hộp hoặc túi nhựa kín.

Không để lẫn thực phẩm sống và chín. Không dùng chung dao thớt cho thịt sống rồi dùng lại để thái thịt đã nấu chín để tránh bị lây nhiễm chéo.

4. Bảo quản thức ăn ở nhiệt độ an toàn

Vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng trong vùng nguy hiểm giữa 4oC và 60oC. Sau khi chuẩn bị thức ăn, hãy giữ nóng thức ăn dưới mức 4oC hoặc trên mức 60oC.

Ngay cả thực phẩm đã nấu chín cũng có thể phát triển mầm bệnh nếu để ngoài quá lâu. Không nên để thức ăn ngoài tủ lạnh lâu hơn 1 - 2 giờ nếu nhiệt độ không khí từ 32oC trở lên, theo Everydayhealth.

5. Giữ vệ sinh sạch sẽ





Rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh và trước khi chuẩn bị thức ăn là rất quan trọng để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn như salmonella và E. coli gây ra. Bảo đảm dụng cụ, nơi chế biến thực phẩm phải luôn được khô ráo, gọn gàng, sạch sẽ. Dao, thớt, khăn lau, dụng cụ nấu nướng đều phải được rửa sạch, thay thế hoặc luộc lại trước khi tái sử dụng.

6. Ướp và rã đông thịt đúng cách

Khi ướp thực phẩm nên sử dụng hộp đựng an toàn và bảo quản trong tủ lạnh.

Rã đông thịt đông lạnh bằng cách để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc bằng lò vi sóng, tránh rã đông qua đêm ở nhiệt độ phòng.

7. Nấu kỹ thức ăn

Nấu kỹ thức ăn, đảm bảo phần lõi bên trong đạt nhiệt độ đủ cao để giết chết vi khuẩn gây hại.

8. Bảo quản thực phẩm đúng cách khi đi đường

Khi chuẩn bị thức ăn cho chuyến đi dã ngoại, hãy nhớ sử dụng tủ mát, túi cách nhiệt và túi đá để bảo quản thực phẩm. Khi di chuyển bằng ô tô trong thời tiết nóng, hãy để thức ăn trong khoang có điều hòa thay vì để trong cốp xe, theo Everydayhealth.