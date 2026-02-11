Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Cách sử dụng điều hòa ô tô phù hợp khi lái xe đường dài

Hoàng Cường
Hoàng Cường
11/02/2026 11:24 GMT+7

Điều hòa ô tô đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sự tỉnh táo, thoải mái cho người lái cũng như hành khách trong các chuyến đi dài, tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa không đúng cách không chỉ làm giảm hiệu quả làm mát mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và mức tiêu hao nhiên liệu.

Những hành trình dài lái ô tô về quê ăn Tết thường các tài xế cũng như hành khách thường dựa vào hệ thống điều hòa không khí trên ô tô để duy trì sự thoải mái. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa ô tô liên tục mà không cài đặt đúng cách có nguy cơ làm giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến tình trạng của xe.

Không ít tài xế lái ô tô đường dài thường dễ rơi vào tình trạng cơ thể nhanh mệt mỏi, buồn ngủ trong khi hành khách trong xe lại cảm thấy bí bức… nguyên nhân một phần xuất phát từ việc sử dụng điều hòa ô tô không đúng.

Cách sử dụng điều hòa ô tô hiệu quả khi lái xe đường dài năm 2026 - Ảnh 1.

Việc sử dụng điều hòa liên tục mà không cài đặt đúng cách có nguy cơ làm giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến tình trạng của xe

Ảnh: B.H

Vậy, với những chuyến hành trình dài như lái ô tô về quê ăn Tết, cần sử dụng, điều chỉnh điều hòa như thế nào để tạo sự tỉnh táo, thoải mái cho người lái cũng như hành khách trong xe. Dưới đây là những mẹo nhỏ giúp bạn sử dụng điều hòa ô tô phù hợp khi lái xe đường dài:

Không nên bật điều hòa ô tô ở mức quá thấp

Nhiều tài xế có thói quen hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất ngay khi bước vào xe với mong muốn làm mát nhanh. Trên thực tế, chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong xe và môi trường bên ngoài có thể gây sốc nhiệt, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức 24 - 26 độ C để đảm bảo sự dễ chịu và an toàn cho sức khỏe trong suốt hành trình dài.

Không nên chỉnh điều hòa ở chế độ lấy gió trong liên tục trong suốt hành trình

Không ít tài xế, người dùng ô tô có thói quen lên xe, chỉnh nhiệt độ điều hoà, mức gió, hướng gió… rồi để như vậy trong suốt hành trình lái xe. Việc làm tưởng chừng vô hại nhưng lại là nguyên nhân dẫn khiến cơ thể người lái cũng như hành khách ngồi trong xe cảm thấy mệt mỏi, dễ buồn ngủ trong suốt hành trình.

Cách sử dụng điều hòa ô tô hiệu quả khi lái xe đường dài năm 2026 - Ảnh 2.

Khi lái xe đường dài suốt nhiều giờ liền, tốt hơn hết nên làm mới không khí bên trong cabin bằng cách thỉnh thoảng chuyển sang chế độ lấy gió ngoài

Ảnh: B.H

Thực tế, chế độ lấy gió trong giúp khoang nội thất được làm mát nhanh hơn, tuy nhiên nếu giữ chế độ này liên tục trong suốt hành trình hàng giờ lái xe sẽ khiến người lái cũng như hành khách ngồi trong xe bị thiếu oxi, cảm thấy ngột ngạt.. dẫn đến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ nhanh. Trong khi đó, chế độ lấy gió ngoài góp phần làm tươi mát không khí trong cabin mà không cần phải mở cửa sổ.

Chính vì vậy, theo các kỹ thuật viên bảo dưỡng ô tô cũng như những tài xế có kinh nghiệm, khi lái xe đường dài suốt nhiều giờ liền, tốt hơn hết nên làm mới không khí bên trong cabin bằng cách thỉnh thoảng chuyển sang chế độ lấy gió ngoài. Chỉ cần chuyển sang chế độ lấy gió ngoài từ 1 - 3 phút để cho không khí trong lành bên ngoài vào cabin. Khi cảm thấy hơi lạnh giảm dần, có thể chuyển trở lại chế độ lấy gió trong.

Điều chỉnh hướng gió hợp lý

Hướng gió điều hòa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái của người ngồi trong xe. Thay vì để luồng gió thổi trực tiếp vào mặt hoặc ngực, người dùng nên chỉnh cửa gió hướng lên trên hoặc tỏa đều trong khoang cabin. Cách này giúp không khí mát phân bổ đồng đều, tránh cảm giác lạnh cục bộ gây mệt mỏi hoặc khô da khi ngồi xe nhiều giờ liên tục.

Cách sử dụng điều hòa ô tô hiệu quả khi lái xe đường dài năm 2026 - Ảnh 3.

Người dùng nên chỉnh cửa gió hướng lên trên hoặc tỏa đều trong khoang cabin

Ảnh: Carscoop


Kết hợp quạt gió và điều hòa ở mức vừa phải

Không nhất thiết phải duy trì điều hòa ở công suất tối đa trong suốt hành trình. Sau khi khoang xe đã đủ mát, người dùng có thể giảm dần mức lạnh và tăng quạt gió để duy trì sự thông thoáng. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn hạn chế tình trạng khô họng, đau đầu - những vấn đề thường gặp khi sử dụng điều hòa liên tục trong thời gian dài.

Tin liên quan

Tác hại của việc quên tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy

Tác hại của việc quên tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy

Không ít người dùng ô tô, kể cả những tài xế lâu năm thường quên tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy, thói quen này tưởng như vô hại nhưng về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến xe, giảm tuổi thọ của máy phát điện, ắc-quy… cũng như gây hại cho sức khỏe người dùng.

Cách tự thay lọc gió điều hòa ô tô tại nhà

Cách chỉnh điều hòa 'độc lạ' trên SUV thể thao tiền tỉ

Khám phá thêm chủ đề

lái ô tô đường dài lái ô tô chỉnh điều hòa điều hòa ô tô lái ô tô về quê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận