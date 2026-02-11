Cách sử dụng điều hòa ô tô phù hợp khi lái xe đường dài

Những hành trình dài lái ô tô về quê ăn Tết thường các tài xế cũng như hành khách thường dựa vào hệ thống điều hòa không khí trên ô tô để duy trì sự thoải mái. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa ô tô liên tục mà không cài đặt đúng cách có nguy cơ làm giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến tình trạng của xe.

Không ít tài xế lái ô tô đường dài thường dễ rơi vào tình trạng cơ thể nhanh mệt mỏi, buồn ngủ trong khi hành khách trong xe lại cảm thấy bí bức… nguyên nhân một phần xuất phát từ việc sử dụng điều hòa ô tô không đúng.

Việc sử dụng điều hòa liên tục mà không cài đặt đúng cách có nguy cơ làm giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng đến tình trạng của xe Ảnh: B.H

Vậy, với những chuyến hành trình dài như lái ô tô về quê ăn Tết, cần sử dụng, điều chỉnh điều hòa như thế nào để tạo sự tỉnh táo, thoải mái cho người lái cũng như hành khách trong xe. Dưới đây là những mẹo nhỏ giúp bạn sử dụng điều hòa ô tô phù hợp khi lái xe đường dài:

Không nên bật điều hòa ô tô ở mức quá thấp

Nhiều tài xế có thói quen hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất ngay khi bước vào xe với mong muốn làm mát nhanh. Trên thực tế, chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong xe và môi trường bên ngoài có thể gây sốc nhiệt, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức 24 - 26 độ C để đảm bảo sự dễ chịu và an toàn cho sức khỏe trong suốt hành trình dài.

Không nên chỉnh điều hòa ở chế độ lấy gió trong liên tục trong suốt hành trình

Không ít tài xế, người dùng ô tô có thói quen lên xe, chỉnh nhiệt độ điều hoà, mức gió, hướng gió… rồi để như vậy trong suốt hành trình lái xe. Việc làm tưởng chừng vô hại nhưng lại là nguyên nhân dẫn khiến cơ thể người lái cũng như hành khách ngồi trong xe cảm thấy mệt mỏi, dễ buồn ngủ trong suốt hành trình.

Khi lái xe đường dài suốt nhiều giờ liền, tốt hơn hết nên làm mới không khí bên trong cabin bằng cách thỉnh thoảng chuyển sang chế độ lấy gió ngoài Ảnh: B.H

Thực tế, chế độ lấy gió trong giúp khoang nội thất được làm mát nhanh hơn, tuy nhiên nếu giữ chế độ này liên tục trong suốt hành trình hàng giờ lái xe sẽ khiến người lái cũng như hành khách ngồi trong xe bị thiếu oxi, cảm thấy ngột ngạt.. dẫn đến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ nhanh. Trong khi đó, chế độ lấy gió ngoài góp phần làm tươi mát không khí trong cabin mà không cần phải mở cửa sổ.

Chính vì vậy, theo các kỹ thuật viên bảo dưỡng ô tô cũng như những tài xế có kinh nghiệm, khi lái xe đường dài suốt nhiều giờ liền, tốt hơn hết nên làm mới không khí bên trong cabin bằng cách thỉnh thoảng chuyển sang chế độ lấy gió ngoài. Chỉ cần chuyển sang chế độ lấy gió ngoài từ 1 - 3 phút để cho không khí trong lành bên ngoài vào cabin. Khi cảm thấy hơi lạnh giảm dần, có thể chuyển trở lại chế độ lấy gió trong.

Điều chỉnh hướng gió hợp lý

Hướng gió điều hòa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái của người ngồi trong xe. Thay vì để luồng gió thổi trực tiếp vào mặt hoặc ngực, người dùng nên chỉnh cửa gió hướng lên trên hoặc tỏa đều trong khoang cabin. Cách này giúp không khí mát phân bổ đồng đều, tránh cảm giác lạnh cục bộ gây mệt mỏi hoặc khô da khi ngồi xe nhiều giờ liên tục.

Người dùng nên chỉnh cửa gió hướng lên trên hoặc tỏa đều trong khoang cabin Ảnh: Carscoop





Kết hợp quạt gió và điều hòa ở mức vừa phải

Không nhất thiết phải duy trì điều hòa ở công suất tối đa trong suốt hành trình. Sau khi khoang xe đã đủ mát, người dùng có thể giảm dần mức lạnh và tăng quạt gió để duy trì sự thông thoáng. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn hạn chế tình trạng khô họng, đau đầu - những vấn đề thường gặp khi sử dụng điều hòa liên tục trong thời gian dài.