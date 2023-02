Cách tập thể dục giúp giảm mỡ trong gan

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp gan bị nhiễm mỡ mà người mắc không hề uống rượu bia. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra hình thức tập luyện giúp giảm hiệu quả lượng mỡ trong gan.

Với người không uống rượu bia, nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ là do chế độ ăn kém lành mạnh khiến mỡ tích tụ nhiều trong cơ thể, trong đó có tế bào gan. Tình trạng này gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), theo tờ The Independent (Anh).

Tập các bài rèn luyện sức bền cường độ vừa đến cao có thể giúp giảm hiệu quả lượng mỡ trong gan SHUTTERSTOCK

Hiện tại, không có loại thuốc nào có thể điều trị hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Gan nhiễm mỡ kéo dài có thể dẫn đến xơ gan, thậm chí phát triển thành ung thư gan. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã phát hiện hình thức tập thể dục có thể giúp giảm lượng mỡ trong gan, giảm cân, đồng thời cải thiện thể lực và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Các nhà nghiên cứu tại hệ thống bệnh viện Penn State Health ở bang Pennsylvania (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của 551 người, được thu thập từ 14 nghiên cứu khác nhau. Họ phát hiện các bài tập rèn luyện sức bền có cường độ từ trung bình đến cao có thể giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong gan.

Các bài tập rèn luyện sức bền còn có những tên gọi khác là bài tập hiếu khí hay aerobic. Các bài tập rèn luyện sức bền phổ biến nhất là chạy bộ, đi bộ, đạp xe, leo cầu thang hay bơi lội.

Hiện giờ, nhóm nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác thời lượng tập tối ưu để giúp gan giảm mỡ hiệu quả. Tuy nhiên, họ xác định thời lượng tập phải ít nhất 150 giờ/tuần. Nếu tập luyện hiệu quả, người bị gan nhiễm mỡ có thể giảm từ 30% lượng mỡ trong gan trở lên.

"Phát hiện mới của chúng tôi giúp các bác sĩ có thể tự tin yêu cầu bệnh nhân tập thể dục và xem đó như một đơn thuốc, một phương pháp giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu", tiến sĩ Jonathan Stine, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Hiện tại, tập các bài rèn luyện sức bền ít nhất 150 phút/tuần cũng là khuyến cáo của nhiều cơ quan chăm sóc sức khỏe trên thế giới. Nếu thực hiện được và duy trì đều đặn, người tập sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích sức khỏe như kiểm soát cân nặng, cải thiện nồng độ cholesterol trong máu, tăng cường sức khỏe tim, phổi, cơ xương, cải thiện tâm trạng và nhiều lợi ích khác.