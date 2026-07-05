Cách thông báo lưu trú khi nhà có bạn đến ở qua đêm, để không bị phạt

Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự có hiệu lực thi hành từ 1.7, quy định khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nếu cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Người dân có thể thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quy định trên đang nhận được rất nhiều quan tâm. Song, nội dung này không phải mới, mà được kế thừa từ luật Cư trú năm 2020. Nay, luật sửa đổi bổ sung và làm rõ hơn về thời điểm "lưu trú qua đêm" và trách nhiệm thông báo lưu trú của một số chủ thể.

Vẫn theo quy định hiện hành, hành vi không thực hiện thông báo lưu trú theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Mức phạt thấp nhất là cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, cao nhất là phạt tiền đến 12 triệu đồng tùy vào đối tượng vi phạm và số lượng người lưu trú không thông báo.

Thông báo lưu trú bằng cách nào?

Luật sửa đổi quy định nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú phải thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.

Về thủ tục, người dân có thể thông báo lưu trú bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định.

- Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết.

- Thông qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác.

- Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Trong số trên, hình thức thông báo lưu trú thông qua ứng dụng VNeID được đánh giá là thuận lợi, có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

Để thông báo lưu trú, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn "Thủ tục hành chính". Tiếp đó chọn "Thông báo lưu trú".

Tại đây, người dân chọn "Tạo mới yêu cầu", rồi chọn "Cơ quan công an thực hiện" (lưu ý phải chọn cả công an cấp tỉnh và cấp xã).

Bước tiếp theo, người dân chọn loại hình cơ sở cư trú (cơ sở lưu trú du lịch, ký túc xá sinh viên, cơ sở khám chữa bệnh, hộ gia đình…), chọn tên cơ sở lưu trú rồi xác nhận.

Tiếp đó, người dân chọn "Thêm người lưu trú" để điền thông tin của người cư trú theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành, người dân bấm "Lưu" rồi "Gửi yêu cầu".