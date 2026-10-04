Cách vệ sinh iPhone theo hướng dẫn từ Apple

iPhone nói riêng và smartphone nói chung đang trở thành bạn đồng hành của nhiều người trong suốt cả ngày, từ túi quần đến bàn làm việc. Do đó, việc thiết bị bị dính dấu vân tay, bụi bẩn và các vết bẩn khác là điều khó tránh khỏi. Apple đã đưa ra những khuyến nghị rõ ràng về cách vệ sinh thiết bị, và việc tuân thủ những hướng dẫn này là rất quan trọng do nhiều người thường làm ngược lại.

Chỉ cần những vật liệu đơn giản và thực hiện theo hướng dẫn cơ bản là có thể tự lau chùi iPhone ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Trước hết, cần lưu ý rằng không phải tất cả các vết hằn trên kính đều là vết xước. Đối với các mẫu điện thoại có mặt kính mờ hoặc lớp phủ Ceramic Shield, việc xuất hiện các vết bám dính do vật liệu là khá phổ biến. Những vết bám này thường đến từ các vật thể tiếp xúc với điện thoại, như vải denim, có thể trông giống như vết xước. Nhưng trong hầu hết trường hợp, chúng sẽ biến mất sau khi được vệ sinh.

Apple khuyến cáo người dùng nên vệ sinh điện thoại ngay lập tức nếu nó tiếp xúc với bất cứ thứ gì có thể làm ố hoặc hư hỏng, như bụi bẩn, cát, sơn, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, kem dưỡng da, axit và thực phẩm có tính axit.

Dưới đây là quy trình vệ sinh mà người dùng nên thực hiện:

Ngắt kết nối tất cả các dây cáp và tắt iPhone.

Loại bỏ bụi bẩn và lau sạch bằng khăn mềm, không xơ, hơi ẩm. Khăn lau kính hoặc khăn sợi nhỏ đều được.

Tránh để hơi ẩm xâm nhập vào các khe hở.

Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa.

Không sử dụng khí nén.

Lưu ý chỉ cần một chút độ ẩm là đủ để lau chùi, bởi một chiếc khăn ướt sũng có thể làm tăng nguy cơ nước thấm vào những chỗ không mong muốn.

Không nên quan trọng hóa các sản phẩm vệ sinh

Nhiều người thường mắc sai lầm khi sử dụng các sản phẩm vệ sinh. Họ có xu hướng dùng bình xịt hoặc khăn lau để chà xát, nhưng đây là hành động có thể làm hỏng lớp phủ chống dầu mỡ trên màn hình, khiến màn hình nhanh bẩn và khó làm sạch hơn.

Lời khuyên của Apple không yêu cầu bất kỳ sản phẩm đặc biệt nào hay cách chăm sóc phức tạp. Chỉ cần một miếng vải mềm, độ ẩm thấp và sự kiên nhẫn. Quan trọng là không phải tất cả các vết xước đều hư hỏng, bởi nhiều khi đó chỉ là chất liệu bám dính và sẽ bong ra sau khi lau sạch.

Cuối cùng, cần phân biệt giữa làm sạch và khử trùng. Để làm sạch hằng ngày, một chiếc khăn ẩm là đủ. Nếu cần khử trùng, hãy làm theo hướng dẫn cụ thể của Apple và tránh sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc.