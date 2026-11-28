Chỉ còn vài tháng nữa, Samsung sẽ chính thức ra mắt dòng Galaxy S27, bao gồm các mẫu Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro và S27 Ultra. Trong số này, Galaxy S27 Pro và S27 Ultra được cho là hai mẫu được quan tâm nhiều nhất. Mới đây, các mô hình giả của Galaxy S27 Pro và S27 Ultra ngoài đời thực đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về bộ đôi sản phẩm này.

Hai mẫu sản phẩm được quan tâm nhất của dòng Galaxy S27 được chia sẻ ẢNH: Jam Ancheta

Theo video của YouTuber Jam Ancheta, Galaxy S27 Ultra có thiết kế mới với màu trắng và cụm camera tương tự như trên iPhone 18 Pro. Trong khi đó, Galaxy S27 Pro xuất hiện với màu đen và cũng có bố cục camera tương tự.

Jam cho biết, kích thước của Galaxy S27 Ultra sẽ tương đương với iPhone 18 Pro Max, trong khi Galaxy S27 Pro sẽ có kích thước tương tự iPhone 18 Pro. Các nút âm lượng, nút nguồn và cách bố trí cổng cũng sẽ giống như trên dòng Galaxy S26.

Samsung có thể từ bỏ thiết kế camera quen thuộc trên Galaxy S27 Ultra

Mặc dù có thông tin cho biết Galaxy S27 Ultra sẽ chỉ có ba camera sau, nhưng mô hình thử nghiệm lại cho thấy thiết bị này có bốn camera, có nghĩa một số thông tin rò rỉ về cụm camera không chính xác. Đáng chú ý, mô hình thử nghiệm của Galaxy S27 Ultra từ Jam không có đèn flash LED trong cụm camera, vì vậy, nhiều khả năng một trong bốn ống kính thực chất là vị trí của đèn flash. Thông tin này hoàn toàn có cơ sở bởi các mô hình thử nghiệm thường được dùng để giúp các nhà sản xuất ốp lưng sản xuất sản phẩm với kích thước chính xác trước khi ra mắt, thay vì thể hiện đúng thiết kế.

Về thông số kỹ thuật camera, mặc dù Jam Ancheta không tiết lộ chi tiết, nhưng các thông tin rò rỉ trước đó cho biết camera chính và camera siêu rộng sẽ có độ phân giải lần lượt là 200 MP và 50 MP, trong khi camera tele sẽ có độ phân giải 50 MP với khả năng zoom quang 5x. Đặc biệt, thiết bị sẽ không có ống kính thứ tư và tính năng lấy nét tự động bằng laser cũng sẽ không có mặt.

Thiết kế mới của Galaxy S27 Ultra đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy gần 51% người tham gia cho rằng thiết kế mới không đẹp, trong khi khoảng 35% cho rằng việc làm mới thiết kế là điều tích cực. Ngày phát hành cụ thể của dòng Galaxy S27 vẫn chưa được công bố, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng 1.2027.