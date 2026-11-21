Các mô hình thử nghiệm và hình ảnh dựng sẵn về chiếc smartphone cap cấp tiếp theo của Samsung, Galaxy S27 Ultra, đang gây ra nhiều tranh cãi về cách bố trí camera ở mặt sau. Sự bất đồng này cho thấy diện mạo cuối cùng của sản phẩm vẫn chưa được xác định.

Mô hình Galaxy S27 Ultra được chia sẻ bởi Ice Universe ẢNH: @Ahmadansari2233/X

Trong suốt nhiều tháng qua, hình ảnh rò rỉ về vỏ máy và bản vẽ CAD (thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính) của Galaxy S27 Ultra đã thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ. Cuối tháng 9, nguồn rò rỉ nổi tiếng Ice Universe đã tiết lộ một cụm camera lớn trên chiếc Ultra, gợi nhớ đến thiết kế của iPhone 18 Pro, với hai ống kính lớn ở bên trái và một phần hình bầu dục bên phải dành cho camera thứ ba, kết hợp các cảm biến bổ sung và đèn flash LED.

Mặc dù vậy, một bản dựng từ OnLeaks lại cho thấy ống kính tele 5x nằm phía trên đèn flash, trong khi nguồn tin khác từ Ice Universe lại khẳng định vị trí của ống kính này là phía dưới. Sự mâu thuẫn này cho thấy tính không nhất quán về số lượng và vị trí của các ống kính.

Thông tin về thiết kế Galaxy S27 Ultra do OnLeaks đăng tải vào cuối tháng 9 ẢNH: OnLeaks/X

Đến ngày 10.11, người rò rỉ Sonny Dickson đã công bố một loạt hình ảnh mô phỏng Galaxy S27 Ultra và S27 Pro, với mô-đun hình chữ nhật chứa bốn lỗ tròn. Tuy nhiên, Ice Universe đã nhanh chóng phản bác rằng camera ở góc trên bên phải của Galaxy S27 Pro và S27 Ultra không tồn tại, đồng thời cho rằng bức ảnh mà Dickson đăng tải là sai.

Chưa dừng lại, một video mô phỏng Galaxy S27 Ultra mới đây trên X cho thấy Galaxy S27 Ultra có kích thước 163,93 x 78,42 x 7,97 mm, dài và rộng hơn khoảng 0,17 mm so với các thông số trước đó, trong khi độ dày vẫn giữ nguyên. Được tiết lộ bởi Android Headlines, nguyên mẫu thử nghiệm này dựa trên các chi tiết CAD từ nguồn rò rỉ OnLeaks. Theo những gì chia sẻ, cụm camera dọc của các mẫu Ultra trước đó đã được thay thế bằng một mô-đun hình chữ nhật trải dài trên mặt lưng. Cụm camera này có kích thước 163,76 x 78,25 x 7,97 mm, lớn hơn một chút so với Galaxy S26 Ultra.

Hình ảnh được công bố bởi Sonny Dickson ẢNH: Sonny Dickson/X

Sự không khớp giữa thiết kế vỏ máy dựa trên CAD của Android Headlines, mô hình giả của Sonny Dickson và khẳng định của Ice Universe về ba camera cho thấy Samsung vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế của Galaxy S27 Ultra, có nghĩa mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt.

Được biết, Samsung dự kiến sẽ giới thiệu dòng Galaxy S27 vào đầu năm 2027. Cho đến thời điểm đó, bố cục camera vẫn là một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất trong giới công nghệ.