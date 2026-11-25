Theo quan sát, đơn vị thi công để mặt đường bị sạt lở, đất đá ngổn ngang tạo thành những cái hố sâu chạy dài ven bờ kênh, có nguy cơ lan rộng, gây khó khăn và nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.

Đơn vị thi công để lại mương nước trên đường Kênh Bến Cát - Rạch Nước Lên, P.Bình Tân, gây nguy hiểm cho người qua lại Ảnh: Như Thảo

Anh Nguyễn Minh Tuấn (ngụ P.Bình Tân) lo lắng nói: "Họ đào nhiều chỗ dọc bên tuyến kênh, đóng cọc bê tông sau đó để lại mương nước nằm chình ình giữa mặt đường và mép bờ kênh mà không hề có rào chắn hay cảnh báo suốt nhiều tháng qua. Đất đá ngổn ngang, nhiều chỗ bị sụt lún rỗng bên dưới, đọng nước, tạo thành những cái bẫy ngay trước cửa nhà, rất nguy hiểm cho trẻ em và người đi đường, nhất là ban đêm đèn đường không đủ sáng".

Tình hình thi công kéo dài không chỉ gây nguy hiểm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Ngoài ra, mỗi khi xe ben chở đất đá ra vào công trình làm rơi vãi, khi gặp mưa làm sình lầy chảy ra, tăng thêm nguy cơ và gây ô nhiễm môi trường.

Đơn vị thi công để lại mương nước trên đường Kênh Bến Cát - Rạch Nước Lên, P.Bình Tân, gây nguy hiểm cho người qua lại Ảnh: Như Thảo

Bà con khẩn thiết kiến nghị đơn vị thi công có phương án rào chắn hoặc san lấp các mương nước, hố sâu; đồng thời hoàn trả mặt đường đã hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.