Cầm 100.000 đồng đi chợ chồm hổm lúc 3 giờ sáng mua được gì?

TP. Vị Thanh trước đây thuộc tỉnh Hậu Giang (nay là xã Vị Thanh, TP.Cần Thơ) nối tiếng với khu chợ độc đáo: chợ chổm hổm - miêu tả cách ngồi xổm gần gũi, san sát nhau của bà con tiểu thương địa phương. Khu chợ họp từ 3 giờ sáng đến 9 giờ là tan chợ, ai dậy trễ thì coi như bỏ lỡ phiên chợ độc đáo này.
Chúng tôi có mặt tại Vị Thanh vào một buổi cuối tuần. Cả nhóm hẹn nhau dậy từ 4 giờ sáng để tới chợ. Đường phố Vị Thanh lúc này tĩnh lặng, chỉ riêng khu chợ nằm ven kênh Xà No là sáng đèn, rộn ràng tiếng gọi í ới.
Chợ chồm hổm nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, rộng chừng 700 m², với hàng chục sạp hàng nhỏ chỉ 2-4 m². Người bán ngồi "chồm hổm" ngày bên đống hàng, đúng tên gọi của chợ. Chợ họp từ 3 giờ sáng đến khoảng 9 giờ là tan, nên ai dậy trễ thì xem như lỡ buổi chợ.
Đây là khu chợ dân sinh nằm trong chợ Vị Thanh, nơi ban quản lý tận dụng phần đất trống để bà con mang nông sản, trái cây nhà trồng ra bán. Giá thuê mỗi chỗ chỉ vài chục nghìn đồng mỗi ngày.
Từ khi được đạo diễn trẻ Huỳnh Lập chọn làm bối cảnh phim, chợ bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút du khách trẻ và cả khách nước ngoài tìm đến "check-in" mỗi cuối tuần.
Rau trái miền Tây ê hề, lạ mắt và thu hút sự chú ý của khách du lịch
Cô bán hàng hồn hậu chìa nải chuối cau vàng ươm mời: "Ăn thử đi con, chuối cau chín kỹ ngọt lắm"
Giá chuối cau ở đây chỉ 10.000 - 15.000 đồng/nải, cóc chín 25.000 đồng/kg. Đi sâu hơn một chút là khu ẩm thực, thiên đường của những món ăn sáng dân dã. Chè bắp, bánh bột lọc, bánh tằm bì, bánh da heo, bánh trôi nước… mỗi hộp chỉ 10.000 đồng, màu sắc sặc sỡ, dẻo thơm hấp dẫn.
Bên cạnh là những quầy bún riêu, cháo lòng, bún cá, hủ tiếu... bốc khói nghi ngút. Chúng tôi chọn ngồi xuống một quán cà phê nhỏ giữa chợ, bày ra "chiến lợi phẩm": bánh, chuối, cóc chín, rồi tưới nước cốt dừa lên lớp bánh, nhấp một ngụm cà phê đậm đặc là có thể bắt đầu một buổi sáng trọn vẹn giữa tiếng cười, tiếng rao và ánh nắng đang len qua các sạp hàng.
Bắt đầu ngày mới với các món bánh và cà phê đen đá
Với chỉ 100.000 đồng, bạn có thể mua trái cây, rau củ, bánh trái, đồ uống… và quan trọng hơn, là mua được trải nghiệm mộc mạc hiếm thấy trong đời sống hiện đại.
Dù cuộc sống nơi đây thong thả, nhưng phiên chợ lại là khoảnh khắc hối hả nhất trong ngày, tiếng cười đã vang khắp chợ khi bình minh còn chưa lên. Nếu có dịp ghé miền Tây, đừng bỏ lỡ cơ hội thức dậy cùng người dân Vị Thanh. Chỉ 100.000 đồng đi chợ chồm hổm lúc 3 giờ sáng là mang về cho mình một trải nghiệm thật khó quên.
Ở đâu khi ghé chợ chồm hổm?
Nếu muốn dậy sớm đi chợ chồm hổm mà không lo di chuyển xa, bạn có thể chọn lưu trú ngay trung tâm TP.Vị Thanh hoặc khu vực lân cận. Một số gợi ý tiện nghi và thuận tiện:
Tru by Hilton Cần Thơ: Khách sạn 4 sao mang phong cách trẻ trung, hiện đại, cách chợ chồm hổm khoảng 10 phút di chuyển. Phòng ngủ tông sáng, view sông và có khu vực lounge mở 24/7, rất phù hợp cho du khách thích vừa nghỉ dưỡng vừa khám phá địa phương.
Khách sạn Hậu Giang Riverside: Nằm ven kênh Xà No, chỉ vài phút đi bộ đến chợ. Phù hợp cho khách thích không gian yên tĩnh, gần gũi đời sống người dân.
Homestay Miền Tây Chill: Không gian nhà vườn giản dị, đầy hoa lá, có phục vụ bữa sáng và cà phê sớm cho khách muốn ra chợ lúc 3-4 giờ sáng.
Mẹo nhỏ: Nên chọn phòng có cửa sổ hướng sông để tận hưởng không khí mát lành buổi sớm và dễ dàng di chuyển ra chợ bằng xe đạp hoặc đi bộ.
