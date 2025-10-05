Cầm 100.000 đồng đi chợ chồm hổm lúc 3 giờ sáng mua được gì?





TP. Vị Thanh trước đây thuộc tỉnh Hậu Giang (nay là xã Vị Thanh, TP.Cần Thơ) nối tiếng với khu chợ độc đáo: chợ chổm hổm - miêu tả cách ngồi xổm gần gũi, san sát nhau của bà con tiểu thương địa phương. Khu chợ họp từ 3 giờ sáng đến 9 giờ là tan chợ, ai dậy trễ thì coi như bỏ lỡ phiên chợ độc đáo này.

Chúng tôi có mặt tại Vị Thanh vào một buổi cuối tuần. Cả nhóm hẹn nhau dậy từ 4 giờ sáng để tới chợ. Đường phố Vị Thanh lúc này tĩnh lặng, chỉ riêng khu chợ nằm ven kênh Xà No là sáng đèn, rộn ràng tiếng gọi í ới.

Bình minh ở Vị Thanh yên lặng như tờ, chỉ có sợ chồm hổm là náo nhiệt ẢNH: LÊ NAM

Chợ chồm hổm nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, rộng chừng 700 m², với hàng chục sạp hàng nhỏ chỉ 2-4 m². Người bán ngồi "chồm hổm" ngày bên đống hàng, đúng tên gọi của chợ. Chợ họp từ 3 giờ sáng đến khoảng 9 giờ là tan, nên ai dậy trễ thì xem như lỡ buổi chợ.

Đây là khu chợ dân sinh nằm trong chợ Vị Thanh, nơi ban quản lý tận dụng phần đất trống để bà con mang nông sản, trái cây nhà trồng ra bán. Giá thuê mỗi chỗ chỉ vài chục nghìn đồng mỗi ngày.

Từ khi được đạo diễn trẻ Huỳnh Lập chọn làm bối cảnh phim, chợ bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút du khách trẻ và cả khách nước ngoài tìm đến "check-in" mỗi cuối tuần.

4 giờ sáng, chợ đã nhộn nhịp. Người bán đeo đèn pha trên đầu, người mua tay cầm rổ, chân dính sình, rôm rả mặc cả trong ánh đèn vàng. Hàng hóa bày la liệt: hẹ nước, bòn bon, bông súng, chuối cau, cóc chín, khóm, rau đồng nội... tất cả tươi rói và thơm mát mùi ruộng vườn. ẢNH: LÊ NAM





Rau trái miền Tây ê hề, lạ mắt và thu hút sự chú ý của khách du lịch ẢNH: LÊ NAM





Cô bán hàng hồn hậu chìa nải chuối cau vàng ươm mời: "Ăn thử đi con, chuối cau chín kỹ ngọt lắm" ẢNH: LÊ NAM

Giá chuối cau ở đây chỉ 10.000 - 15.000 đồng/nải, cóc chín 25.000 đồng/kg. Đi sâu hơn một chút là khu ẩm thực, thiên đường của những món ăn sáng dân dã. Chè bắp, bánh bột lọc, bánh tằm bì, bánh da heo, bánh trôi nước… mỗi hộp chỉ 10.000 đồng, màu sắc sặc sỡ, dẻo thơm hấp dẫn.

Các cô bán hàng ngồi san sát, vừa lấy bánh vừa mời chào như đang phục vụ "buffet" miền Tây phiên bản chợ quê. ẢNH: LÊ NAM

Bên cạnh là những quầy bún riêu, cháo lòng, bún cá, hủ tiếu... bốc khói nghi ngút. Chúng tôi chọn ngồi xuống một quán cà phê nhỏ giữa chợ, bày ra "chiến lợi phẩm": bánh, chuối, cóc chín, rồi tưới nước cốt dừa lên lớp bánh, nhấp một ngụm cà phê đậm đặc là có thể bắt đầu một buổi sáng trọn vẹn giữa tiếng cười, tiếng rao và ánh nắng đang len qua các sạp hàng.

Bắt đầu ngày mới với các món bánh và cà phê đen đá ẢNH: LÊ NAM

Với chỉ 100.000 đồng, bạn có thể mua trái cây, rau củ, bánh trái, đồ uống… và quan trọng hơn, là mua được trải nghiệm mộc mạc hiếm thấy trong đời sống hiện đại.

Buổi sáng hạnh phúc ở chợ quê với 100.000 đồng ẢNH: LÊ NAM

Dù cuộc sống nơi đây thong thả, nhưng phiên chợ lại là khoảnh khắc hối hả nhất trong ngày, tiếng cười đã vang khắp chợ khi bình minh còn chưa lên. Nếu có dịp ghé miền Tây, đừng bỏ lỡ cơ hội thức dậy cùng người dân Vị Thanh. Chỉ 100.000 đồng đi chợ chồm hổm lúc 3 giờ sáng là mang về cho mình một trải nghiệm thật khó quên.