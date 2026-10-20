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    Cầm dao chặn xe người đi đường, người đàn ông ở Quảng Trị bị khởi tố

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc

    Một người đàn ông ở phường Bắc Gianh (Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi cầm dao chửi bới, đe dọa và chặn xe mô tô của người đi đường.

    Ngày 20.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tạo (42 tuổi, trú tổ dân phố Thọ Đơn, phường Bắc Gianh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15 giờ 10 ngày 17.9, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua tổ dân phố Thọ Đơn (phường Bắc Gianh), Lê Văn Tạo cầm dao đi trên đường, chửi bới, đe dọa và chặn xe mô tô của người đang lưu thông.

    Cầm dao chặn xe người đi đường, người đàn ông ở Quảng Trị bị khởi tố- Ảnh 1.

    Lê Văn Tạo nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

    Hành vi của Tạo diễn ra tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, đe dọa an toàn của người đi đường.

    Theo cơ quan công an, khi Tạo thực hiện hành vi gây rối, người dân địa phương lập tức trình báo. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì Tạo đã ngừng gây rối, vụ việc cũng kết thúc. Tuy nhiên, cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc theo tin báo, củng cố hồ sơ.

    Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Lê Văn Tạo để tạm giam phục vụ công tác điều tra.

    Vụ án đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

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